Ángel Correas: “A Cs no le importa, ahora, que VOX salga en la foto pero no en los papeles de un acuerdo"

Tiempo de lectura: 2



Por si no habíamos acabado los españoles saturados de la sopa de campaña electoral, hemos tenido dos cazos en apenas un mes, ahora tenemos de postre los pactos a todos los niveles, municipal, autonómico y nacional y además todo conectado...

La derecha está en plena negociación y la novedad es que ahora Ciudadanos ha relajado la exigencia con VOX en cuanto a la forma pero no en el fondo. Es decir, a Ciudadanos no le importa ahora que VOX puede salir en la foto pero no en los papeles de un acuerdo.

Es decir, Ciudadanos quiere dejar a VOX como un convidado de piedra, el partido de Rivera no quiere tripartitos y VOX sigue sin descartar entrar en futuros gobiernos. Y ahí tenemos al PP, esperando como una novia en el altar, a que Ciudadanos y VOX limen asperezas para aclarar el futuro de varias comunidades como Madrid, Murcia, más difícil Aragón y en ciudades como Madrid capital, Santander, Badajoz o Zaragoza.

En estos puntos geográficos PP y Ciudadanos negocian abiertamente. Por contra, la negociación de PSOE con Ciudadanos es más bien difícil sobre todo por el rumbo que pueden tomar las negociaciones en Navarra que se ha convertido en una pieza importante del tablero nacional. Me explico.

En la Comunidad foral ha ganado las elecciones Navarra Suma, una coalición no nacionalista de PP, UPN y Ciudadanos. Esta sería una opción de gobierno si el partido socialista navarro lo permitiese, pero el PSN está en la opción de negociar con la marca blanca del PNV, Geroa Bai la formación de un gobierno.

Blanco y en botella, la portavoz de Pedro Sánchez en Moncloa, Isabel Celáa asegura que mantienen la actitud de llegar a acuerdos con el PNV, la segunda parte es que a cambio el PNV lo pondría más fácil para apoyar una investidura de Sánchez en el Congreso.

Aseguran los socialistas que no quieren pactar con los proetarras de Bildu pero aunque no quieran si que necesitarían su abstención con lo que alguna negociación tendrían que tener y ahí entraría como moneda de cambio la alcaldía de Pamplona.

En resumen, los socialistas parecen dispuestos a mantener el aroma nacionalista en Navarra y si hace falta con un toque de los pro etarras de Bildu en forma de abstención. En el colmo de la hipocresía, luego no faltan quienes se rasgan las vestiduras porque VOX pueda sentarse a negociar en otras comunidades o municipios con PP y Ciudadanos.

Si se materializaran estos acuerdos en Navarra entre socialistas y nacionalistas y la anuencia de Bildu, el PSOE tendría un problema de credibilidad en el resto de España y desde luego no podría pedir a los demás partidos que cedieran en aquellos lugares donde los socialistas tienen una posibilidad de Gobierno, sencillamente porque no han predicado con el ejemplo.