Lugares con historia: Aranjuez, del motín a la destitución de Godoy

Ponemos rumbo a Aranjuez, una localidad madrileña que hace 211 años protagonizó uno de los momentos más importantes de la historia de España, hablamos del motín de Aranjuez que tuvo consecuencias muy sonadas en la historia de nuestro país como la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII o la destitución de Godoy como primer ministro. España en 1808 sufría una crisis económica que afectaba de lleno a los más desfavorecidos. El motivo principal fue la presencia de las tropas francesas en España con la excusa de una conquista conjunta de Portugal.

Los vecinos de Aranjuez no fueron los únicos que salieron a las calles, los madrileños se hacinaron en las puertas del palacio de Godoy pidiendo su dimisión. Este hecho provocó la destitución de Godoy como primer ministro y terminó con el reinado de Carlos IV que abdicó en su hijo Fernando VII quien años más tarde le entregaría España a José Bonaparte . Ocurrió en 1808, pero en Aranjuez no se olvida. Este fin de semana celebran las fiestas patronales de la localidad y como cada año, 170 vecinos dan vida a los ciudadanos de aquella época representando este hecho histórico. Cada barrio de Aranjuez sale a las calles y representan escenas del amotinamiento, los vecinos ponen voz y cara a los personajes, con textos basados en los episodios nacionales de Pérez Galdós.

Una fiesta que empieza con gritos de "Fuera Godoy" y se salda con actos culturales, deportivos y grandes verbenas. En 2001 Aranjuez fue catalogada como Patrimonio de la Humanidad, junto con otros recintos histórico-artísticos de la localidad, inscritos en la lista de la Unesco con el nombre de Paisaje cultural de Aranjuez. Si recorremos sus calles, podemos ver lugares emblemáticos como la Iglesia de Alpajes o el Palacio de Silvela...Pues mira voy a contarte algunas cosas de la Iglesia de Alpajes que son bastante curiosas. Fue construida en 1681 y es la más antigua, sin duda de Aranjuez. Antiguamente se llamaba la parroquia de Alpajes y daba nombre al poblado medieval más antiguo de Aranjuez.

Otro punto que debe ser visitado, y que sin duda la mayoría de la gente que va a Aranjuez pasa por el sin darse cuenta que esta ante una obra maestra, es la Estación Ferroviaria.

Aranjuez esta a unos 60 km de distancia de la capital, por lo que mucha gente aprovecha el transporte público para poder ir. Esta estación fue un proyecto de los hermanos Green y buscaba explotar la línea ferroviaria entre Madrid y Aranjuez para el Marqués de Salamanca. Fue el arquitecto Pedro Miranda quien comenzó el proyecto el 4 de mayo de 1846 y la terminó el 4 de febrero de 1851. Hoy en día podemos montarnos en el tren de la fresa, un tren que recrea como era el transporte ferroviario en aquellos tiempos. Como siempre vamos a dejar lo bueno para el final, y es que si hay algo de lo que tiene que presumir Aranjuez es del Palacio real y los reales jardines. Es una de las residencias de la familia real española.

Tiene una gran historia a su espalda y es que el monarca que mando construirla fue Felipe II pero no fue terminada hasta que llegó Carlos III. El arquitecto que comenzó la obra fue Juan Bautista de Toledo que no pudo ver la obra completa por lo que la terminó su discipulo Juan Herrera. Algo muy significativo de este palacio son las tres estatuas que encabezan la fachada, que representan a los tres reyes que participaron en su construcción, Felipe II, Fernando VI y Carlos III. Si hay algo que te marca para siempre es la sala de la porcelana. Para terminar la visita, no podemos dejar de ver los Jardines de Aranjuez. Lo componen bosques y parques regados por el Tajo y el Jarama, fueron los más importantes del reinado de los Habsburgo.

La función principal es dotar de belleza a este palacio. Pero sin duda el más característico es el Jardín del Principe. Si os animais a descubrir Aranjuez a lo largo de septiembre, podreis visitar el palacio real, la casa del Labrador y el museo de Fáulas, de martes a domingo de 10 a 20 de la tarde. Los jardines también son visitables de 8 de la mañana a 20'30.

Si a lo largo de la visita os habeis quedado con hambre, siempre podeis pasaros por las calle Postas y Stuar, las más famosas en la gastronomia de la localidad, que se compone principalmente por sus esparragos, fresas, fresones y los productos de caza. Espero que hayais estado muy atentos a este recorrido que hemos realizado por Aranjuez y no perdais la oportunidad de visitar esta joya histórica.