¿Sabías que existen entrenamientos para recuperar el olfato?

Dicen que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Te imaginas no poder oler? Quizá no tengas que imaginarlo porque te está pasando o te ha pasado. Perder el olfato puede llevar a situaciones tan complejas como no percatarse de un pequeño incendio en casa, de un escape de gas, o tener que distinguir solo con la vista si un alimento está en mal estado. Esa pérdida del olfato se llama anosmia. Un término médico con el que nos hemos tenido que familiarizar a lo largo de la pandemia. Lo que te vamos a contar ahora es que existen tratamientos, mejor dicho, entrenamientos, para recuperarlo.

La anosmia o pérdida de olfato es uno de los principales síntomas y secuelas del coronavirus. Se calcula que el 80% de los pacientes con Covid lo desarrollan. ¿Por qué ocurre? Pues porque una proteína del virus de adhiere al techo de las fosas nasales y daña las llamadas células olfatorias.

El primer síntoma de 1 de cada 5 personas que sufre la Covid es la pérdida de olfato. La mayoría tiene anosmia, que es la pérdida completa o hiposmia, la parcial. En La Mañana del Fin de Semana de COPE, hemos hablado de todo ello con Ione Luna, de la Asociación Española de la Anosmia.

Muchas personas se recuperan espontáneamente tras las primeras semanas, porque las células olfativas tienen la capacidad de regenerarse. Pero también hay bastantes que persisten con la anosmia dos meses después de haber superado el coronavirus. Si la pérdida de olfato y de gusto se mantienen es aconsejable acudir al especialista para que haga un estudio y valoren si se les puede aplicar un entrenamiento olfativo. Nos lo ha explicado en COPE el doctor Secundino Fernández, del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra.

¿En qué consiste? ¿Cómo puede una persona volver a oler? “El entrenamiento consiste en darle al paciente 4 fragancias, que están bastante estandarizadas porque pertenecen a distintas familias de olores (frutales, alcohólicos…), y los va oliendo varias veces al día durante unos minutos durante 12 semanas, mientras va anotando su experiencia en un cuaderno. Pasado este tiempo le volvemos a ver, vemos subjetivamente que es lo que nota y repetimos también alguno de los test de olfacción. Si ha sido positivo pero parcial, le damos otras cuatro fragancias durante otras 12 semanas”, detalla el especialista.

Al margen del coronavirus, hay que estar muy atentos si nos pasa porque podría ser un signo precoz de otras enfermedades, sobre todo, en ancianos. Enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. También los traumatismos, por ejemplo en accidentes de tráfico, son los causantes de muchos casos de pérdida de olfato. Ojo, los fumadores tienen mucho menos y también hay productos de limpieza muy agresivos que causan problemas si la persona que limpia no se protege con una mascarilla.

El sentido del olfato es tremendamente evocador y nos permite revivir recuerdos, instantes a través de un aroma. Los olores son capaces de activar todas las regiones emocionales del cerebro.