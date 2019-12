¿Qué fue de la capa de ozono?

En 1952, Londres estuvo cinco días sin ver el sol por culpa del humo tóxico de sus fábricas. Y algunos recuerdan perfectamente cuando comenzamos a hablar en España de la capa de ozono. Esa capa de gases a unos 20 kilómetros de altitud en la estratosfera que nos protege de la radiación del sol. La capa de ozono fue descubierta en 1913 por dos físicos franceses: Charles Fabry y Henri Buisson. Y será en 1973 cuando la ciencia avise por primera vez: los gases que producimos aquí abajo en la superficie de la tierra estaban dañando la capa y si seguíamos así (sin controlar nuestras emisiones) acabaríamos sobre-exponiéndonos a la radiación del sol con el consiguiente aumento en el riesgo de desarrollar cáncer de piel. ¿Cómo se encuentra ahora mismo?

Quién vigila la capa de ozono es un sistema de monitorización atmosférica llamado Copernicus. Sus últimos datos indican que la frágil capa se está reconstruyendo poco a poco después de deteriorarse durante décadas en el siglo XX. Esos 'agujeros' o adelgazamientos en la capa están disminuyendo y eso es muy positivo. Se calcula que en 2030 la capa del hemisferio norte se habrá recuperado totalmente. Y la del hemisferio sur tardará más: hasta 2060. El primer político reconocido mundialmente en abanderar la lucha contra el cambio climático fue el vicepresidente de Bill Clinton, Al Gore. En 2007 quiso predecir el incierto futuro climático de nuestro planeta.