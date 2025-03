El pacto de migración entre PSOE y Junts divide al grupo de Sumar en el Congreso: "Busca desplazar el debate público a posiciones racistas"

Una de las claves políticas de la semana es el pacto entre el PSOE y Junts para la transferencia de competencias en materia de migración, que busca exigir a los migrantes que están en Cataluña, que sepan catalán, para darles el permiso de residencia.

Esta medida es una proposición de ley que tiene que ser tramitada en el Congreso y para salir adelante debe contar con los apoyos suficientes.

Todos los partidos políticos han reaccionado al acuerdo y dentro de Sumar, hay quien va a apoyar la medida, pero también hay quien no va a hacerlo.

Se trata de Alberto Ibáñez, que es diputado por Compromís dentro del grupo de Sumar en el Congreso y que asegura que no va a apoyar, con su voto, esa modificación de la regulación de extranjería en Cataluña.

El diputado ha pasado por 'La Mañana de Fin de Semana' de este domingo para explicar su postura al respecto.

EFE Alberto Ibáñez, diputado de Compromís

Discrepancias en el grupo parlamentario

En primer lugar, ha explicado por qué va a votar que no: "Desde Compromís hemos expresado nuestro rechazo a una proposición que entendemos que lo que busca es desplazar el debate público hacia posiciones racistas. Yo tengo que decir que para nosotros esto no es un debate competencial, esto no es un debate técnico jurídico de si es constitucional o no, sino es un debate de fondo.

En un momento donde el auge de la extrema derecha y el racismo atraviesa las democracias europeas, pensamos que hay que poner pie en pared.

Y no solamente porque el preámbulo de la ley nos parezca que tiene tintes xenófobos, sino porque es claro que la intención de Junts es situar el debate en una pugna con Alianza Catalana y con otras fuerzas de extrema derecha.

Ellos hablan de expulsión de personas migrantes, de reforzar con un 40% más la policía, de gestionar los CIEs, que para nosotros son cárceles ilegales donde hay personas privadas de libertad que no han cometido ningún delito y, por tanto, para nosotros esto no es una ley progresista".

A la hora de ser preguntado por las discrepancias dentro de Sumar, Ibáñez asegura que todavía pueden llegar a un acuerdo: "Nosotros siempre cuando se ordena el orden del día del pleno tenemos los debates en el conjunto del grupo parlamentario.

Intentamos siempre llegar a un consenso en la posición de voto y, si no, Compromís es también una fuerza autónoma que puede votar de manera diferenciada. Pero, como digo, creo que hay margen para tener el debate de fondo y no solamente de lo que hay concretamente escrito en esta proposición de ley"

El caso errejón en el 8m

El caso Errejón ha estado muy presente en el Día Internacional de la Mujer de este 2025, al respecto, el diputado de Compromís defiende el feminismo y la decisión tomada por Sumar cuando se hizo público el caso.

"Creo que, justamente, ser consciente que el machismo es una cuestión transversal, que el machismo afecta a todo tipo de espacio político y que los hombres de derechas y de izquierdas no nos libramos de poder ser machistas, tiene más sentido que nunca salir a la calle y defender que hoy todavía en nuestro país las mujeres no tienen los mismos derechos y oportunidades que nosotros.

El que no se reaccionara a tiempo dentro de Sumar significa una deslegitimación moral de una formación o de una coalición como la suya - "Yo entiendo que la organización, en el momento que fueron público los diferentes casos de posibles abusos o agresiones sexuales, actuó de manera muy rápida cesando a Íñigo Errejón como portavoz.

Yo no sé quién lo sabía antes, yo no lo sabía y, en todo caso, creo que lo relevante es que, en el 2025, un hombre que actúa de esta forma está fuera de la primera línea política y seguro que sin el feminismo años atrás estos hombres seguirían liderando la política pública.

Por tanto, creo que es un éxito del feminismo que hoy Errejón no sea portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados", han sido sus palabras en COPE.

Aumento del gasto militar

Por último, ante la pregunta de si votarán a favor o en contra del aumento del gasto militar para frenar a Putin, Ibañez se muestra cauto: "Este debate requiere calma, no se puede tener apriorismos. Creo que tenemos que ser conscientes de que, si no queremos depender de los caprichos de Trump y que nuestra estrategia de defensa europea sea solamente una comparsa que acompaña a los Estados Unidos, vamos a tener que hacer una planificación, vamos a tener que invertir.

Pero también quiero decir que, a día de hoy, la suma de lo que invertimos en defensa a todos los países de la Unión Europea ya es del doble que lo que destina Rusia. Y, por tanto, creo que el debate no solo es más o menos inversión militar, sino de qué manera la Unión Europea puede estar más coordinada y puede, por tanto, defender los intereses estratégicos de la Unión Europea, que no son en absoluto los de Estados Unidos, pero mucho menos los de Rusia".