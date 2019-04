¿De dónde viene la Semana Santa? ¿Cuando se impuso? ¿Por qué?

Tiempo de lectura: 2



Aquí estamos, en pleno Domingo de Resurrección listos para resucitar la historia de esta semana, que tiene más historia de la que parece. Y lo digo porque la mayoría de la gente cuando quiere buscar un punto de origen a esta semana lo encuentra en el momento en el que un alemán de nombre Martín Lutero, clavó sus 95 tesis en una puerta de una iglesia en Wittenberg, lo que daría lugar a la Reforma. y de ahí la Contrarreforma y el famoso Concilio de Trento.

Pues no. Porque ya desde hacía muchos años se habían empezado a formar las primeras cofradías. Eso me ha contado el Profesor de Historia de la Universidad de Valladolid, y colaborador en La Linterna de la Iglesia, Javier Burrieza. Hay quien asegura que no solo en el siglo XV, también desde el XIII ya empiezan a surgir cofradías, pero las que hoy son importantes si que surgieron en el siglo XV y a partir de ahí, no han dejado de crecer.

Hasta el punto de que hay alrededor de 10.000 cofradías en España. O lo que es lo mismo, cerca de tres millones de cofrades. Y la palma (nunca mejor dicho), se la lleva Sevilla, donde se calcula que 1 de cada 3 personas es cofrade. Pero el origen de las cofradías no solo estuvo ligado a órdenes religiosas sino también están muy ligadas a las reliquias.

La principal, la Vera Cruz. En España tenemos un pedazo de la cruz de Cristo en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Pues alrededor de reliquias y órdenes religiosas es donde surgen las cofradías. ¿Pero cuál es el motivo para que empezasen a surgir las cofradías antes del Concilio de Trento, que fue quién impulsó estas actividades religiosas? Pues que la Iglesia española se había adelantado a la Reforma. Otra de las cosas más sorprendentes es que estas primeras cofradías no las organizan religiosos. Las organizan laicos, por su propia cuenta.

¿Y los míticos capirotes? ¿Llevan también desde el inicio? Hay quien los liga a la Inquisición, que era la vestimenta que se les colocaba a los condenados. Y aprovechando ese sentido de penitencia, las hermandades de Sevilla, cómo no, decidieron adoptarlo para sus procesiones. Pero también he de decir que hay historiadores muy serios que apuntan que su origen es anterior.

Las procesiones al principio no tenían ese toque “teatral” que tienen ahora. Ni había tanto cuidado en las representaciones como hoy en día hasta el Siglo XVII, cuando grandes escultores españoles se ponen al servicio de las cofradías y empiezan a diseñar las obras maestras que podemos ver estos días por las calles españolas.

No solo han cambiado los pasos. También la forma de realizar la penitencia. Esto ya fue en el siglo XVIII. Y el cambio vino de la mano de Carlos III. Durante la Ilustración y vuelve a haber cosas que cambian. Se acabó, por ejemplo, la autoflagelación.

¿Y en el resto de Europa? ¿Se vivió con tanta pasión como en España? No tanto como en España. Si es cierto que tuvo más éxito en el ámbito Mediterráneo. Pero bueno, la Pascua se celebra en medio mundo, y hay tradiciones que empezaron en otros países. Por ejemplo, en Alemania aparecen los famosos huevos de pascua, o hacían una especie de cabalgata con caballeros para anunciar la resurrección de Cristo. Pero donde más se nos parecen es en Italia, claro.