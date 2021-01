Conductores atrapados en las carreteras por Filomena en "La Mañana de Fin de Semana"

Los servicios de emergencias continúan trabajando para liberar a centenares de personas que permanecen atrapadas en carreteras de la Comunidad de Madrid, en alerta roja por las copiosas nevadas que desde el jueve caen sin cesar en el centro de la península.

Emergencias Comunidad de Madrid 112 en colaboración con la Unidad Militar de Emergencia (UME), Bomberos y Protección Civil ha liberado a lo largo de la noche a alrededor de mil conductores atrapados dentro de sus vehículos en carreteras de la región a causa de la borrasca Filomena, pero aún hay más. Muchos han dejado su testimonio en la Cadena COPE durante la madrugada y en el informativo 'La Mañana del Fin de Semana' que dirige Ángel Correas.

Aunque en algunos puntos se está avanzando y liberando vehículos, queda mucho trabajo por delante para los servicios de emergencia y seguridad.

En la M607 miembros del #ERIVE reparten mantas entre los afectados. #BorrascaFilomena#ASEM112pic.twitter.com/tTqsZ2k5KN — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) January 9, 2021

David es uno de esos conductores atrapados en la M40 que después de ocho horas y media conseguía avanzar después de que la UME despejara un poco la carretera, tarda en llegar a su casa 8 minutos, "lleva once horas" atrapado. Después de todo ese tiempo ha llegado a San José de Valderas, pero sus esperanzas son escasas de poder llegar a casa.

Jorge lleva atrapado en los túneles del Pardo desde las once de la noche del viernes, "salí de trabajar a las nueve y media de la noche, estuve a punto de llegar a mi casa, per cuando iba por la Avenida de la Ilustración los coches comenzaron a quedarse parados, después nos desviaron y llevo once horas y no he podido llegar a casa".

La noche ha sido complicada para muchos conductores como Jorge porque "no tenía mucha gasolina y he tenido que ir apagando el coche para poder reservar combustible".

Los conductores se quejan de desamparo, "han pasado servicios de emergencia, pero no han parado".

Otra conductora, Estrella "estamos en la M40 norte paralelos a Monte Carmelo, en este punto llevamos media hora", después de toda una noche parados sin poder llegar a su destino. "Venimos de Toledo en un trayecto que se tarda hora y cuarto, salimos a la 6 de la tarde y llegamos a Madrid a las 11 de la noche y desde esa hora llamamos a nuestro seguro y ahora vamos y nunca llegaba y hemos recibido ayuda de la UME. Son los que nos han sacado de la nieve, están sacando a todos los coches que pueden con palas a manos. Queremo agradecer a la UME por su labor excepcional".