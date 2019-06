¿Cómo podemos publicar un libro?

En España se editan alrededor de 56.000 libros al año, pero lo difícil no es escribir un libro, si no publicarlo

Tiempo de lectura: 3



Con el comienzo de la Feria del Libro, el Retiro, se convierte en protagonista de miles de historias. Los amantes de la literatura tienen 17 días por delante para poder disfrutar de las letras. Pero para componer estas letras hace falta un largo recorrido. Un camino que para muchos escritores no es nada fácil.

En España se editan alrededor de 56.000 libros al año, entre narrativa, poesía, literatura y libros de texto. Pero lo difícil no es escribir un libro, si no publicarlo. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Según Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores “primero hay que acabar de escribir el libro y corregirlo para que esté libre de faltas de ortografía”. El siguiente paso es mandarlo a una editorial. Esta se encarga de leerlo y una vez que lo ha saboreado tendrá que tomar una decisión.

Digamos que este es el camino convencional. Porque ahora las tecnologías han abierto nuevos horizontes que permiten auto-publicar tu libro, muchas veces, sin necesidad de grandes esfuerzos.

Y aquí es cuando se abre el gran debate. ¿Hago bien o mal en autoplublicarme? Para Manuel, por ejemplo, no es muy recomendable “ya que dice que son pocos los filtros que se pasan”.

Hay que tener mucho cuidado con… ¿Cómo lo publicamos? Y ¿dónde lo distribuimos? Ya que muchas veces se aprovechan de la desesperación del escritor. No todo vale. Pero a veces, auto-publicar, es la mejor opción y más si eres un escritor novel. Este es el caso de Eduardo “vi que en un año, a pesar de haberlo mandado a 43 editoriales no obtenía respuesta, dije si no me lo van a publicar en ningún lado miraré maneras de autopublicarme”.

Y ¿cómo te auto-publicas? Hay empresas que se dedican a la autopubliación pero la gran desventaja es que no te distribuyen el libro. Es decir, tú corres con todos los gastos. Para que te hagas una idea, depende del número de ejemplares que quieras. Por ejemplo, si quieres 50 eso costaría alrededor de 900 euros. Esta cuantía va subiendo según el número de copias que quieras porque si deseas quinientas, cuesta unos 2.000 euros. Claro está que ellos, te lo diseñan… Sin embargo, Edu, ha utilizado otra opción un poco más Juan Palomo, eso sí, sin costes. “Las plataformas te dan más ventajas, aunque tengas que ser un poco polimatan, pero si tú te descargas mi libro o pides un ejemplar a la compañía a mí no me cuesta nada”.

Es una manera de que tu libro vea la luz. Sin embargo, también existen concursos literarios que realizan las editoriales con el fin de publicar el manuscrito. Este el caso de Lola P. Nieva. “Me decidí por el concurso porque era la única manera de garantizarme que mi novela iba a ser leída”.

Después de estar 20 años persiguiendo un sueño, Lola, gracias a sus amigas, decidió dar este paso. ¿Cuál fue su sorpresa? Ganó el concurso: “pero cometí el error de no darme cuenta de que el concurso era en Argentina”. El premio fue publicar su novela en otro país pero aún así el boca a boca hizo que su libro llegara a España y a oídos de Planeta.

Gracias a este despiste, esta autora ahora tiene 9 libros publicados con gran éxito. “Sé que es muy difícil conseguir publicar un libro pero aún así animo a todos los escritores a no perder la esperanza porque los sueños, tarde o temprano, se cumplen”.

Dicen que los sueños mueren cuando muere el soñador y en muchas ocasiones, son ellos los culpables de mantenernos vivos.

Por cierto, estos días podemos aprovechar la feria del libro para ir a conocer a Lola P. Nieva ya que estará firmando su último ejemplo “El aullido del Lobo” el 8 de junio en la caseta 196 desde las 12 del mediodía hasta las dos de la tarde”.