Comienza la campaña de vacunación de la cuarta dosis contra la covid-19

Arranca la campaña de la cuarta dosis o, lo que es lo mismo, de la segunda de refuerzo. Ahora, aquí en España, los datos demuestran que el coronavirus sigue retrocediendo. La ocupación hospitalaria está en el 1,8%: un registro que no se alcanzaba desde finales de octubre, en las UCIs hay un 1,5% de ocupación: también en mínimos desde que empezó la pandemia, mientras que la incidencia en mayores de 60 años está en 136 casos.

En estos momentos, en España el 93% de la población tiene la pauta completa, es decir, las dos primeras dosis que nos pusimos, y la de refuerzo, o sea, la tercera, la tiene casi un 55%.

La vacunación se abrirá a los mayores de 60 aunque aún no se sabe cuándo. ¿Y qué va a pasar con los personas menores de 60 años? De momento, no se sabe nada. El Gobierno ha señalado que se esperará a lo que decida la Comisión de Salud Pública. Los expertos consultados por COPE consideran que no es necesario siempre y cuando no se tengan patologías previas.