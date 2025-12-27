Vladimir Putin asedia Kiev con misiles y drones la víspera de la reunión entre Trump y Zelenski

La guerra en Ucrania se ha recrudecido en las últimas horas, tal como se ha actualizado en el programa 'Fin de Semana' de Antonio Herráiz. En la víspera de la reunión que mantendrán Trump y Zelenski, el ejército de Vladimir Putin ha lanzado un asedio a gran escala sobre Kiev, la capital de Ucrania, mediante un ataque masivo con misiles y drones.

Infraestructuras críticas como objetivo

La ofensiva ha tenido consecuencias devastadoras para la población. Las autoridades ucranianas han confirmado el balance provisional de un muerto y 20 heridos. El principal blanco del ataque han sido las infraestructuras eléctricas, lo que ha dejado 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción en Kiev. Esto se traduce en 320.000 hogares que no pueden calentar su casa en pleno invierno.

Según la información proporcionada, el Kremlin ha empleado una combinación de drones y misiles de diverso tipo en esta nueva oleada de ataques. Entre el armamento utilizado se incluyen los avanzados misiles ultrasónicos de tipo Kinzhal.

Polonia en alerta

La proximidad de los ataques ha llevado a Polonia a tomar medidas preventivas. El país vecino ha procedido al cierre de dos aeropuertos en el noreste de su territorio, y sus Fuerzas Aéreas han desplegado varios aviones militares para controlar el espacio aéreo en la zona fronteriza.