La beatificación de los 9 semiranistas de Asturias, en la actualidad religiosa de la semana

La beatificación de 9 seminaristas asesinados en Asturias entre 1934 y 1937 ha ocupado buena parte de la actualidad religiosa que repasan cada siete días el director editorial de la programación sociorreligiosa de COPE, José Luis Restán, y el responsable de 'La Mañana de Fin de Semana', Ángel Correas.

Restán ha recordado que estos religiosos "fueron asesinados por persecución de la fe", y ha instado a no confundir "mártires de la persecución religiosa" con "mártires de la guerra civil". El asesinato de estos 9 semiranistas es un ejemplo, porque 6 de ellos murieron en la Revolución de Asturias de 1934. "Los otros tres, efectivamente, fueron asesinados durante los dos primeros años de la contienda civil", ha dicho, aunque ha matizado que "no militaban en ningún partido político, no luchaban en ninguna trinchera ni estaban apoyando ninguna ideología".

"Hubo otros muchos", ha rememorado Restán, "que fueron asesinados porque estaban legítimamente encuadrados en alguna opción política". Asimismo, el jefe de la programación sociorreligiosa ha explicado que, tal y como escuchó un testigo que está en la causa de la beatificación, el "único motivo" de su muerte se resume en una frase manida durante esos años: "Van pa' curas", algo que se consideraba "suficiente motivo para matarlos, el odio a la fe".

"El odio siempre es irracional, pero aquí la irracionalidad era mayor porque además es que en esa época la Iglesia en Asturias tenía un compromiso muy fuerte en el ámbito social en las Cuencas Mineras, las órdenes religiosas", ha señalado. Para más inri, "la única culpa" de estos seminaristas asesinados era su vocación religiosa.