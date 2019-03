Es el momento de saludar a José Luis Restán, el responsable de la programación socioreligiosa de la Cadena COPE, y también de la línea editorial.

Esta semana, entre los temas que se tratan están la beatificación del mártir Mariano Mullerat, la aprobación del milagro de María Emilia Riquelme y el rechazo del Papa Francisco a la renuncia del cardenal francés Philippe Barbarin.

José Luis Restán ha comenzado mostrando su admiración por Mullerat, del que ha afirmado: “A diferencia de otros muchos mártires, estamos ante un seglar. Un hombre comprometido con la sociedad de su tiempo. Llegó a dirigir una revista, y su compromiso púbico estuvo siempre marcado por su fe. Un hombre dialogante, que recibía en su revista al que quisiera aportar al bien común de todos. (sic). Un hombre bueno y reconocido por todos que se colocó en el centro de la diana pro su compromiso y fe”. Asimsimo, añadía: “No deja de sorprender cómo la fe convierte a estos hombres en personas distintas, de otra fe. Buenos ciudadanos que hacían mejor la vida de los demás”.

En cuanto a la aprobación del milagro de María Emilia Riquelme, José Luis Restán ha comentado sobre las hermanas 'riquelminas' lo siguiente: “Son religiosas que viven la adoración, la eucaristía y la dimensión social del compromiso con los pobres. Tienen doble dimensión: la eucaristía y el compromiso social que sigue presente en ellas".

Finalmente, sobre el rechazo del Papa a la renuncia del cardenal Philippe Barbarin, José Luis Restán detallaba que "cuando Barbarin llegó a Lyon, los abusos ya habían sucedido. Tomó iniciativa de investigación interna pero no fue a la Justicia a denunciar el caso. Eso ha llevado a que fuese condenado, curiosamente, aunque el fiscal no pedía condena para él y no había delito". Asimismo, sobre su renuncia y el rechazo del Papa, explicó que "el Papa no la ha aceptado porque se fía de Barbarin. De hecho, la fiscalía ha presentado un recurso contra la condena. Esto ha suscitado una reacción bestial, y pone de manifiesto que el compromiso del Papa es absoluto pero no cede ante ciertos esquemas ideológicos".