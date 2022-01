Expósito viaja a La Palma para hablar con los damnificados por el volcán: "Es un espectáculo brutal"

Ángel Expósito visita este lunes La Palma para hacer un programa especial de "La Linterna" dedicado a la isla un mes después del fin de la erupción del volcán. En su espacio, el periodista hablará con los vecinos damnificados por el torrente de lava que se ha llevado propiedades y futuro. "La alcaldesa de Los Llanos, Noelia, me dice que de los 7.000 afectados por la lava cada uno es un drama. Una historia de terror, de miedo... pero también de esperanza. Se empieza a reconstruir la isla de La Palma. La maquinaria empieza a retirar este mar impresionante de lava. Parece que estás en Marte. Es una labor de un montón de años, de reconstrucción y de apoyo. Cerca de diez mil historias que cada una suponen una película de terror, pero también de esperanza. Visto desde aquí, el volcán sigue echando humo y el futuro resulta fracamente impensable", señala Expósito.

Expósito asegura que en la falda del volcán el suelo sigue caliente. "Aquí se mezclan tres tiempos: el periodístico y político, porque urge solucionar esto y que las ayudas lleguen ya. El tiempo legal, ya que no es fácil ayudar a 7.000 personas de una manera rápida. Y el tiempo geológico, ya que esto no ha hecho más que empezar. A ver cómo se soluciona esto, pero resulta un espectáculo brutal. No hay que olvidarse de La Palma", explica.

