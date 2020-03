Soleá Morente, Love The 90s, Alejandro Sanz y más novedades musicales

Comenzamos bailando junto a Paul McCartney que no va a poder participar en el 50 aniversario de Glastonbury porque ha tenido que suspenderse. Escuchamos entero el nuevo disco de Soleá Morente, "Lo que te falta" que no puedo gustarnos más. Veremos el aftermovie del "Love the 90s" de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Volvemos a irnos de concierto con el "Quédate En Casa Festival" y Alejandro Sanz y felicitamos a Alex Kapranos, vocalista de Franz Ferdinand, que cumple 48 años.