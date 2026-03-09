"Si me preguntas por los grupos ultras más peligrosos en el fútbol, apostaría por el Frente Atlético, los Biris, Supporters Gol Sur, Bukaneros y United Family"

La violencia de los hinchas más radicales en el fútbol español crece cada semana. Así lo ha advertido el experto en seguridad y periodista de ABC, Pablo Muñoz, en el programa 'La Linterna' de COPE, donde ha asegurado junto a Ángel Expósito que el principal temor de los expertos ya no es si volverá a haber muertes asociadas a estos grupos, como las de Aitor Zabaleta en 1998 o 'Jimmy' en 2014, sino cuándo volverá a ocurrir.

El perfil del ultra: de universitarios a multirreincidentes

El perfil de estos individuos es variado. Según ha detallado Muñoz, el rango de edad se sitúa entre los 16 y los 30 años, siendo en su mayoría varones multirreincidentes. Los miembros más veteranos dirigen al grupo y, entre ellos, se pueden encontrar desde universitarios hasta personas con antecedentes. Presentes en casi todos los estadios salvo en Villarreal, utilizan el fútbol como excusa para dar salida a una violencia ciega, pues "sus odios y alianzas no responden siempre a unas ideas políticas", y se financian con merchandising o trapicheo de drogas.

Una escalada de violencia con cifras alarmantes

Las cifras reflejan una peligrosa tendencia al alza. Si en toda la temporada pasada hubo 66 incidentes y 199 detenidos, solo en los cinco primeros meses de la actual ya se sumaban 61 incidentes y 165 detenidos. Los altercados se suceden sin descanso, como los ocurridos en El Sadar, donde varios agentes resultaron heridos. Otros ejemplos son el reciente herido en el Getafe-Betis o el ataque al autobús del Atlético de Madrid.

Te sientes como en medio de una guerra"

EUROPA PRESS Aficionados del frente Atlético escoltados por agentes de la Policía Nacional

Aunque existen quedadas pactadas con reglas —conocidas como 'drakas'—, lo habitual siguen siendo las peleas caóticas con todo tipo de objetos. En incidentes como los de Vallecas, los ultras han llegado a usar material pirotécnico, haciendo que los agentes se sientan "como en medio de una guerra", según ha relatado Muñoz.

La respuesta judicial y administrativa, en entredicho

A veces no tienen toda la colaboración deseable de la administración y del propio sistema judicial"

El trabajo policial se topa con un muro administrativo y judicial. "A veces no tienen toda la colaboración deseable de la administración y del propio sistema judicial", ha lamentado el experto. La herramienta más eficaz, la prohibición de acceso al estadio, se aplica de forma tan irregular que su éxito es "poco menos que una lotería". La vía penal se salda con multas de 400€ que no disuaden a los ultras, quienes evitan denunciar para poder tomarse la venganza por su mano.

El análisis del experto en 'La Linterna' concluye con una última advertencia sobre el profundo odio a la policía que une a todos estos grupos, un sentimiento que les convierte en un colectivo todavía más peligroso. Este odio, ha señalado, es incluso superior al que se profesan entre aficiones rivales, lo que supone un desafío de primer orden para la seguridad en cada partido de fútbol.