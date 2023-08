Vuelve la pasión de LaLiga: aficionados, familiares o bares, listos para una nueva temporada de fútbol

Hoy, por fin, es el día más esperado para muchas personas. Vuelven las jornadas de sentarse en el sofá, tranquilo, con un aperitivo y sin nadie que te moleste. Hoy es el día en el que, tras unos meses de descanso, vuelve el fútbol. Los aficionados se dejan la vida por su equipo, y viajan hasta el lugar más recóndito para animar a los jugadores que defienden sus colores.

Hay unos aficionados al fútbol en concreto que siempre están ahí. Son los amigos y familiares de futbolistas. Que se hacen cientos de kilómetros para verles jugar, al menos si tienen la suerte de que el entrenador les ponga unos minutos. La última gran aventura de Jesús Luque fue el ascenso del Alcorcón a Segunda División, equipo en el que juega Javi Lara, su amigo.





Ser amigo de un futbolista

Jesús explica que le conoció, precisamente, jugando. “Nos enfrentamos en un torneo de futbol sala y, a partir de ahí, nos pedimos el teléfono, nos fuimos de maratones, con los chiquillos, y ya establecimos amistad con nuestros familiares”, explicaba este viernes en La Linterna. Reconoce que, como amigo de un futbolista profesional, “se sufre muchísimo”. “Javi lleva 20 años de profesional, imagínate la de equipos, y les hemos seguido a todos lados. El sentimiento de la amistad te duele más allá de los resultados”.

Pero, uno de los recuerdos más surrealistas fue, precisamente, uno de los mejores: el ascenso con el Alcorcón. “Una pasada, íbamos de camino un amigo y yo, y otro que venía de Ibiza. Íbamos felices para arriba hasta que el coche dijo 'aquí estoy yo', con más calor que robando camellos. Llamamos al seguro y nos dijo que dependía de la distancia a la casa, cogimos un taxi a Madrid para que nos llevase un amigo hasta Alcorcón y nosotros pensando que estábamos condenados. Pero, por suerte, al final todo se arregló”, reconoce Jesús entre risas.

Emocionado, reconoce el amigo de Javi Lara en La Linterna que “lo más bonito es llegar como ha llegado mi amigo, escalón a escalón”. “Yo jugaba en un equipo y lo dejé para poder disfrutar de mi amigo un año”. Pero, si hay algo que recuerde con cariño, es el día que metió el primer gol del Eibar en primera: “rompí la silla de un salto, es lo más bonito que me ha dado nunca el fútbol”.

Pero toda aventura tiene su lado triste, y Jesús recuerda con especial pena un partido reciente en Eibar. “Iba con el Ibiza a Eibar y nosotros fuimos para ver la ovación. Calentando para salir se lesiona un compañero y anulan el cambio. La sensación que te deja, nos merecía la pena el viaje solo por la ovación, pero ahí estábamos. En las buenas y en las malas”, concluye orgulloso.





A falta de estadios, buenos son bares

Hay mucha gente que no vive cerca del estadio de su equipo, o simplemente no pueden conseguir una entrada, pero sí se animan a acompañar en el viaje a su equipo cuando este viaja fuera. Y para la mayoría de esos aficionados quedarse en casa no es una opción. Aquí es donde entran en juego los bares y los restaurantes. Los aficionados buscan locales donde poder ver el fútbol y disfrutar del ambiente. Según un informe elaborado por La Liga y Mediapro, el 75% de los aficionados acude asiduamente a un local de ocio a ver el fútbol. Esto genera 15.000 puestos de trabajo dentro de este sector y más de 1.226 millones de euros de beneficio

Juan Antonio Días Franganillo, copropietario del Diga di, Bar-Restaurante en San Sebastián de los Reyes, ha explicado en 'La Linterna' que: “cuando hay un buen partido se suelen pedir más mesas de reserva en el bar, en mi bar caben 120 personas, y eso en un Madrid-Barcelona, por ejemplo, rebosa”.

Preparar este tipo de partidos es una tarea complicada, Juan Antonio explica que: “si te pillan horarios como las 4 de la tarde o las 9 de la noche que la gente come y cena, hay que intentar dar primero las comidas y luego dejar a la gente ir entrando a las mesas”, aunque también cuenta que “hay días de partido que al ser martes o miércoles en octubre o noviembre te compensa mucho que haya partido porque va la gente a verlo al bar, aunque hay mucha gente que se pide solo una coca cola y con eso ve el partido, pero también hay quien se toma ocho cañas”

“Yo por la mañana pongo todo lo que hay, además del fútbol, pongo la Fórmula 1 y las motos”, explica Juan Antonio, aunque denuncia los elevados precios de los distribuidores: “Yo tengo dos canal plus para poner todo a la vez, pero es verdad que los precios son muy caros y muchos bares se lo están quitando por ese motivo”.