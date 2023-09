Un vuelo, obligado a aterrizar por una diarrea: esta es la receta de cuatro ingredientes que la corta de raíz

Un vuelo transoceánico ha tenido que dar media vuelta cuando sobrevolaba el estado de Virginia, en Estados Unidos, y cuando iba camino de Barcelona, por la diarrea de uno de los pasajeros. Así lo contaba este miércoles el director de La Linterna, Ángel Expósito: “Al loro, el titular no es coña eh. La gran diarrea de un pasajero obliga a dar media vuelta a un vuelo transoceánico con dirección a Barcelona por riesgo biológico. Qué habrá comido ese hombre”, bromeaba.

Todo ello en la sección 'He visto luz' que, en clave de humor, protagoniza en el programa Jon Uriarte. En ella han querido recordar, y ha raíz del episodio del vuelo transoceánico, la receta que les dio el doctor Esteban Pérez Almeida. “Cada vez que releo la noticia parece más surrealista. Por eso COPE te ayuda y aconseja por si tienes un apretón. Para ello tengo a Jon Uriarte que fue el protagonista de algo así en un vuelo de Bilbao a Madrid”.









El error que cometió el viajero con diarrea



“Ojo, fue una diarrea explosiva, así lo llamaron. Vamos, que no le dio tiempo a llegar al vater, o el riesgo de confundirlo con un gas”, comentaba Uriarte. Como comentaban ambos comunicadores, también puede ser que el baño estuviera lejos, por eso recomiendan que, antes de entrar al avión, veas la distancia al baño y, también, que vayas al baño nada más subirte al avión.

Y es que, en el momento del apretón sobrevolaban Virginia, quedaba un mundo a Barcelona, por lo que aguantar hubiera sido imposible. “Haber ido antes al baño hubiera evitado el desastre, aconsejamos subir al avión con los deberes hechos. Lo que sorprende es que el resto de pasajeros no se liaran a tortas con él, como pasó en el spa de Andorra, que fue por una simple ventosidad”, contaban Uriarte y Expósito.

Así, el primero le preguntaba al segundo: “Con la de viajes que has hecho, ¿te ha pasado alguna vez?” No obstante, el director de La Linterna lo niega: “”n todo caso no lo habría visto, lo habría olido”. El avión tuvo que aterrizar tres cuarto de hora después. No se ha desvelado el nombre del pasajero y no nos extraña, porque eso te marca de por vida.





La receta para cortar la diarrea

Ambos comunicadores de COPE se preguntaban qué último consejo podían dar. Llevar un termo con la fórmula que dio Esteban Pérez Almeida. Escúchala en el siguiente audio.

Eso sí, a Ángel Expósito no le gustaba del todo la receta: “Joder qué asco, casi prefiero morirme de la diarrea que tomarme eso”. Además, el periodista ha recordado un episodio similar que le ocurrió en El Chad: “Yo me puse malo en la vuelta de un viaje al Chad, fuimos cuatro personas, de esos tres caímos, pero una de ellas cayó ya en el avión y las pasó canutas”.