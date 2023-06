La verdadera razón por la que este año se adelantan las rebajas y por qué no es una buena noticia: "Malísimo"

Arranca la temporada de rebajas. Desde siempre, las tiendas han colgado los descuentos a partir del 1 de julio, pero este año los cambios de temperatura y las ganas de reactivar el consumo han hecho que las grandes superficies den el pistoletazo de salida dos semanas antes. El pequeño comercio, por tanto, no tiene más remedio que adaptarse. En lo que llevamos de año, las ventas han caído un 3,8%. Y las rebajas, llegan con una inflación acumulada de casi el 8%, dos puntos más que el año pasado.

La cara B del adelanto de las rebajas

La Linterna ha analizado esta temporada de rebajas con Eduardo Zamácola, presidente de ACOTEX, la patronal del sector textil. “Las rebajas son un pulsómetro de como ha ido la temporada”, defendía Zamácola explicando por qué el adelanto de las rebajas no es una buena noticia: “Cuando hablamos de que vamos a tener unas rebajas muy buenas, es un dato malísimo. Esto significa que no hemos vendido cuando teníamos que vender”.

El presidente de ACOTEX subraya que no tiene ningún sentido rebajar las prendas de verano, que son, precisamente, las prendas que van a ser más demandas. Por ello, da unos consejos: “No rebajemos aquello que creemos que vamos a vender y, segundo, tenemos que aguantar el tirón ante las grandes cadenas que obligan a los pequeños comerciantes a seguir la tendencia de promoción continua. Es muy difícil poder aguantar esto”. La realidad es que la mayoría de los comercios, con el incremento de costes que han tenido y que no han podido trasladarlo a los precios de venta al público, si se hacen buenas promociones, estarían vendiendo a pérdidas.

EFE/ Villar López





Eduardo Zamácola hace una radiografía de la temporada: “El principio de la temporada no ha sido malo, pero en el mes de mayo, tras 20 meses de crecimiento, fue el primer mes en el que las ventas han caído. Esto hizo saltar las alarmas”. ¿Qué pasó en el mes de mayo? Probablemente, las constantes lluvias y tormentas -tan necesarias para la sequía-, no ayudaron e invitaron a los ciudadanos a no salir de sus casas. Además, fue un mes en el que las hipotecas habían visto reflejada la subida del tipo de interés, hubo elecciones y “los bolsillos de los consumidores se han resentido”.

Un dato curioso es que, tener unas elecciones a la vuelta de la esquina no invita a que la gente salga a comprar, y este es un factor que afecta directamente al sector: “Cuando hay algo de incertidumbre, no es bueno para el consumo. No se sabe por qué, no sé si es el miedo al cambio. Lo que genera es que ante la incertidumbre, me quedo parado. Cuando hay elecciones sabemos que se frena la venta”, desvela.

"Si tú juegas a la guerra constante de descuentos, acabarás cerrando"



Tres años después del inicio de la pandemia, el sector continúa tocado debido a que el consumo de las familias no ha vuelto a ser el mismo que en 2019: “Estamos tremendamente lejos. En 2020 cayeron las ventas un 40%, en 2021 cayeron un 14 % adicional, y en 2022 hubo un crecimiento del 14%. La recuperación está siendo tremendamente lenta. Creo que quedan años para llegar a aquellas cifras que tampoco es que fueran espectaculares”.

El presidente de ACOTEX destaca el valor del pequeño y mediano comercio que son los verdaderamente afectados y que suponen el 95% de comercio total de nuestro país: “España es un país privilegiado en la moda española porque hay muchísima variedad por los pequeños comercios. El pequeño comerciante es fundamental. ¿Cómo aguantan? Las grandes cadenas tienen la posibilidad de hacer descuentos debido a la rotación de producto por la que sacan rentabilidad, pero el resto tiene que ir a margen que se consiguen por la atención al cliente, la calidad, el contacto... Si tú juegas a la guerra constante de descuentos, acabarás cerrando”.

Para terminar, Eduardo Zamácola envía un mensaje al consumidor: “No se pueden comprar duros a pesetas, hay que pagar un justo precio por cada una de las prendas”.