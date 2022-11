Un vecino de Jaca pierde 400 euros y 20 décimos de Lotería y, minutos después, recibe una llamada inesperada

Un matrimonio alucinaba en los últimos días en la ciudad oscense de Jaca con la llamada de teléfono que recibió después de que le desaparecieran un sobre con 400 euros además de 20 décimos de Lotería. Una historia que contaba este martes el director de La Linterna, Ángel Expósito, que incluso hablaba con el lotero que les vendió los décimos. Una historia que el propio comunicador de COPE ha asegurado que “parece de anuncio de Navidad”.

Y es que todavía no estamos en diciembre pero muchas calles ya tienen el alumbrado de Navidad. Los turrones en el supermercado, la decoración navideña y la lotería. Los anuncios de Navidad son muy especiales. Año tras año se cuentan historias únicas y cualquier persona puede sentirse reflejada. Pero este espíritu navideño que reflejan los spots, a veces también se encuentran fuera de la gran pantalla. “Esto es justo lo que ha pasado en Jaca, una historia que hemos conocido en Mediodía COPE y que podría ser perfectamente el guion de un anuncio de la lotería”, comentaba Expósito.









Un matrimonio pierde 400 euros en Jaca



Hace tan solo unos días un matrimonio fue a visitar esta ciudad aragonesa y decidieron comprar 20 décimos de lotería. Es tradición para muchas familias comprar décimos cuando viajan, y en este caso aprovecharon a hacerlo. Bueno pues justo ese mismo día los perdieron. “Imagínate, Pero no solo eso, sino que también perdieron un sobre con 400 euros”, comentaba el director de La Linterna.

Pero, ¿qué hacer cuando pierdes tal cantidad de dinero o, concretamente, un buen número de décimos de Lotería? Cuando perdemos o nos roban un décimo de lotería no es tan fácil poder anularlo. De hecho, no siempre se puede hacer. Si quieres recuperarlo o poder anularlo, un premio mayor, tienes que saber la fracción y la serie para poder denunciar el extravío o el robo.









Los vecinos de Jaca alucinan con la llamada que reciben



Pero, esos décimos, los 20, los encontró un vecino de Jaca. Y en vez de quedárselos los llevó a la policía. Al ser tal cantidad de décimos, el matrimonio los daba por perdidos pero este vecino decidió actuar y llevarlos a comisaria. Y no solo eso, sino que el sobre con 400 euros también lo tenía la policía. En este caso, fue otro vecino quién los llevó.

José Luis Dessi es quién vendió los décimos, y ha relatado que fue él quien llamó al matrimonio para darles la noticia: “El matrimonio me llamó al cabo de un rato, que habían perdido los décimos y, al momento, me llamó la comisaría de policía de Jaca, que una persona había entregado unos sobres con unos décimos con el sello de mi administración. Yo me puse en contacto con el matrimonio y les dije que se pasaron por la comisaría a recogerlos”

Finalmente, los décimos y los 400 euros llegaron de nuevo a manos del matrimonio que los había perdido. Una historia con un final feliz. “Por supuesto los décimos fueron recuperados tras gestionarlo entre nosotros y la policía, llegó a buen fin”, asegura José Luis en La Linterna.









En esta historia un matrimonio perdió 20 décimos de lotería y 400 euros. Pero gracias a la solidaridad y honradez de los vecinos, han podido recuperarlos. “Una historia de Navidad con final feliz y que seguro nunca podrán olvidar. No es un anuncio, pero podría serlo”, concluye Ángel Expósito.