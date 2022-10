Una emprendedora, sobre la vida en Riga, Letonia durante la guerra: "Es una ciudad dividida, el 70% son rusos"

Una de las principales consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania está siendo la inflación. Si en España se está sufriendo con la subida de los precios, en Letonia, desde donde se está haciendo ‘La Linterna’, estos números triplican los de nuestro país: 22,1%.

Estos datos colocan a Letonia como la tercera nación con mayor inflación de la Unión Europea, solo detrás de Estonia y Lituania. Curiosamente los tres países bálticos que hacen frontera con Rusia. Todo en un país cuyo sueldo medio son 15.000 euros al año.

¿Cómo se vive en un país así? Para tratar de averiguarlo Ángel Expósito ha hablado en ‘La Linterna’ con Carolina Ruiz, una mujer colombo-venezolana que puso en marcha hace dos años su propia empresa de importación de productos latinos en Riga. Además, lleva 10 años viviendo allí.

Carolina llegó a Riga por amor. Empezó dando clases de español y continuó dando clases a pequeños. Hasta hace unos años, que por nostalgia, se unió con la que es su socia, peruana, para poner en marcha una empresa de importación de productos latinos.

La tienda es online, lo único que tiene en modo físico es un punto de recogida en el centro de Riga.

Chucherías, harina para arepas o empanadas, maíz morado, productos para hacer el ceviche son algunos de los productos que ofertan: “Compran en su mayoría latinos pero en verano participamos en ferias de pueblos para ofrecer el producto a letones y la mayoría les gustaron mucho”. "La mayoría de productos que vienen son de España, ya que es la mayor comunidad latina de Europa. Es más fácil trabajar con España que con América, por el tema de los impuestos."

Sobre la cercanía de Letonia con la guerra, ha asegurado que al principio estaba todo el mundo muy asustado, pero con la convicción de que todo va a estar bien porque no Rusia no iba a atacar a los países de la OTAN. De igual modo, también asegura que en Riga viven muchos rusos: "Es una ciudad dividida, se puede sentir mucho la presencia de rusos y la diferencia con los letones. Aquí hace poco demolieron un monumento de la URSS. Hay zonas de la ciudad en la que no se habla letón. Te diría que hay un 70% de rusos en Riga".

Desde el punto de vista económico, la inflación la está notando en los supermercados y sus precios. Por lo que no le queda otra alternativa que subir el valor de sus productos.

También ha contado que fue difícil invertir: "Aquí el trato con el pequeño empresario es fuerte. Hay que pagar muchos impuestos. Hace falta mucho trabajo y saber cómo funcionan las cosas para sacar beneficio. Hay muchos negocios que no duran mucho."

De cara al futuro, Carolina espera seguir adelante, no pueden dejar de lado sus vidas porque algo vaya a pasar. Además, en los países bálticos sigue subiendo la comunidad latina poco a poco.