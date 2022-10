El turismo del futuro, a debate en 'La Linterna': "Puede llegar a generar hasta 3 billones de dólares"

El turismo del futuro será subactático y espacial. Además, no muy lejano. En unos 10 o 15 años ya tendremos estas opciones en el abanico de posibilidades para disfrutar de nuestras vacaciones. No hay más que recordar que hace no mucho se produjo el primer vuelo comercial al espacio. Sobre esta cuestión hemos hablado con Ana Samboal en 'La Linterna'.

Las cifras hablan. En unas décadas, este turismo especial podría generar entre 1 y 3 billones de dólares. Este turismo espacial (valga la redundancia) comienza a producirse cuando estás a más de 100 kilómetros de la Tierra.

Se trata de un futuro no muy lejano, pues la Estación Espacial Internacional ya acepta visitas de civiles, aunque lógicamente son investigadores. Su estancia cuesta entre 250.000 y 400.000 dólares.

No obstante, ya hay empresas que trabajan en la idea de hoteles espaciales, en los que habría gravedad artificial según la zona en la que te encuentres de ese hipotético hotel. Y ya hay otras que trabajan en una estación espacial comercial.

Para cubrir la necesidad de la alimentación en el espacio, también hay empresas trabajando. De hecho, recientemente se ha presentado un champagne que únicamente se podrá beber allí.

Y en cuanto al precio, se estima que podría costar unos 110.000 euros. Pero también hay grandes pegas. Se deja una enorme huella de carbono, por lo que el daño que podría hacerle a la capa de ozono podría ser incalculable y más en un contexto de preocupación máxima con la transición ecológica.