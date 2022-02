La trata de personas en España

Cuando hablamos de trata de seres humanos es muy probable que lo primero que se te venga a la cabeza sea esto. Es el sonido de la “Operación Rescate”, una de la mayores macroredadas contra la trata realizada por la Policía Nacional en los últimos años y en la que un equipo de La Linterna pudo descubrir en primera persona cómo se desarrolló. Es imposible olvidarse de este operativo en el que se rescataron e identificaron a más de 400 víctimas explotadas sexualmente. Eran chicas procedentes de todos los rincones del mundo. África, Asia, América, los países del Este.

Recuerdo el olor de aquel edificio. Una mezcla de perfume barato con desinfectante. No he olvidado los pasillos de aquella vivienda con la pintura cayéndose a cachos. Las mafias asentadas en nuestro país obligan a miles de mujeres a prostituirse pero hay otras formas de explotación, casi de esclavitud.. Porque hay muchas mujeres trabajando en condiciones de insalubridad, bajo amenazas y recibiendo poco, o nada, a cambio. La trata no es sólo prostitución.. Como te digo la auténtica esclavitud del Siglo XXI. De estas mujeres se habla poco.. Por eso esta noche quiero que escuches a Sofía.

Ella estuvo durante meses explotada laboralmente por una mafia que se aprovecharon de ella a su llegada a España.. En un momento podrás descubrir su historia. Pero hablemos de la trata en datos. Para que te hagas una idea cada año, existen 2 millones y medio de víctimas en todo el mundo, aunque se calcula que sólo se identifica 1 de cada 20 personas. Aquí en España se trabaja sin descanso para liberarlas.

Y es que España es uno de los principales países de destino y tránsito de víctimas de trata en Europa y uno de los cinco países europeos en los que se tiene localizados a un mayor número de traficantes. Un total de 45.000 mujeres y niñas son víctimas de la trata y de ellas el 79% lo son con fines de explotación sexual. En gran parte están en manos de las grandes mafias que las distribuyen por todo el territorio nacional.

La realidad es que el trabajo de la Policía ha hecho que también evolucione la manera de actuar de este tipo de mafias. Siempre los malos van un pasito por delante y es por eso que ahora gracias a Internet es más fácil acceder a sus víctimas. Dentro del trabajo que realizan estos agentes es fundamental la coordinación con las policías de otros países y como no, la relación indispensable que debe haber con asociaciones y ONGs que permitan una salida a las miles de víctimas que consiguen ser liberadas tras las operaciones policiales.

Parece algo lejano pero te hablo de un problema que está más cerca de lo que crees. No hay que irse a los polígonos donde cientos de mujeres ejercen la prostitución. El drama puede estar en el piso de al lado, donde han montado un call center, y aparentemente parece que están realizando un trabajo normal. Como te digo hoy quiero contarte la historia de Sofía para mostrarte esta lacra y dar lo que viven muchas mujeres víctimas de esta dura realidad. Hoy hablamos de la Trata de en España.

Sofia tiene 22 años pero ha vivido más de lo que corresponde a esa edad. De hecho lo que me sorprende de ella es su fuerza, su energía, la forma que tiene de contarte las cosas. No es para nada una mujer hundida.. Ha pasado poco tiempo desde que viviera esa experiencia traumática pero está totalmente recuperada.. Nunca perdió la autoestima, la dignidad ni la sonrisa. Te voy a contar su historia. Esta chica, como tantos otros, se vio obligada a abandonar su Venezuela natal porque quería tener un futuro mejor, quería estudiar, y salió de país con unas ganas inmensas de prosperar, de tener un trabajo, de vivir.

Fíjate, lo que parecía una gran noticia, tener la posibilidad de comenzar a construir su sueño, llegar a España y encontrar trabajo se convierte prácticamente desde el primer momento en una pesadilla. Y es que las cosas extrañas comenzaron muy pronto. Importante, hay que ponerse en su lugar Sin papeles aún, recién llegada a un país que no es el suyo. Era carne de cañón.

Esta chica, con tan solo 20 años tuvo la valentía de decir basta. Proyecto Esperanza, es uno de los programas referentes de la Congregación de Religiosas Adoratrices que se ocupa del problema de la trata de mujeres con fines de explotación.. Dicho de otra forma es el pasaporte para que estas chicas recuperen su vida, la que nunca deberían haber perdido. ¿Cómo llegó Proyecto Esperanza a su vida? Pues a través de Cáritas. En la parroquia de al lado de su casa, a la que acudía siempre que podía, ella contó la situación que estaba atravesando. Y al día siguiente recibió una llamada de teléfono.

Como te digo Proyecto Esperanza es la forma de que todas estas mujeres que son víctimas de trata y de explotación puedan recuperar su vida. El objetivo es proporcionar apoyo integral a mujeres víctimas de trata para cualquier finalidad de explotación. Nació en 1999. Y en las más de dos décadas de vida del proyecto, calculan que han podido ayudar a entre 1800 y 2.000 mil mujeres.