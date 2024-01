Todos los motivos tras el aumento del estrés en los profesores: El 40% sufre depresión

Cerca del 40% de los profesores tiene síntomas depresivos y no reciben la ayuda necesaria. Carmen es una maestra jubilada, y ha contado en 'La Linterna' que el entorno cada vez es más complicado: “Se encuentran con padres que pueden dedicar poco tiempo a los hijos y una sociedad que no marca lo que se puede y no se puede hacer, además de unos alumnos muy dependientes de las redes”.

Asimismo, cada docente comienza el año con unos objetivos marcados, un ritmo de trabajo, pero esto no siempre se cumple. Los alumnos están cansados con tanta extraescolar y pierden el interés de las clases. Y el mensaje llega a maestros como Carmen, que lo ven como “la sensación de que no alcanzas, que vas retrasados, el feedback de los padres es que no va bien, y el de los alumnos a que es un rollo”.

El papel de los progenitores es clave para que el sistema funcione. Unos padres que colaboran y se preocupan por sus hijos ayuda a que el profesor pueda realizar su trabajo. Pero en la mayoría de los casos no es así porque según ha explicado la ex maestra, “en muchas ocasiones piensa que es un fallo del centro o del profesor, pero no permite tener un remedio o tomar las medidas para que el alumno vaya aprendiendo”.

“Trastornos mentales muy graves, como el burnout”

Los profesores necesitan herramientas, formación y sobre todo, un apoyo y un reconocimiento que no siempre consiguen. La neuropsicóloga Aurora García Moreno ha contado este martes, junto a Ángel Expósito, cómo afecta el estrés en la salud mental de los maestros.

De esta manera, Aurora ha asegurado que el “exceso de carga de trabajo, la presión por objetivos o la falta de apoyo” pueden afectar a la autoestima, a la toma de decisiones o a la autoestima. Todo ello, va a interferir en la labor más importante de un maestro, en la “capacidad para transmitir los conocimientos”.

Por otro lado, la neuropsicóloga sostiene que se están encontrando con docentes “con estrés crónico” que podría derivar en “trastornos mentales muy graves, como el burnout”. También ha comentado que se diagnostican “trastornos del sueño” o “estrés laboral”.

Las causas principales de este estrés tienen que ver con las normativas y protocolos que deben atender estos profesores. “Desde el niño con la tablet o los protocolos de bullying”. Igualmente, Aurora señala la carga de trabajo excesiva, las numerosas responsabilidades, la falta de tiempo o tener alumnos con conductas disruptivas, entre otros factores.





Pero, además del apoyo de padres y alumnos, el profesorado, como Carmen, necesita recursos, conforme a Aurora, deberían tener menos estudiantes a su cargo “que permita atender al alumno individualmente, respetar su ritmo y ayudarle a aprender y a crecer”.

Adicionalmente, los docentes necesitan cambios para su bienestar emocional y para ejercer su profesor sin ansiedad. Para ello, la experta cree que es imprescindible que “en los centros educativos hubiera asesoramiento a los docentes en la formación de emociones, que hubiera un curso para aprender a lo que te vas a encontrar”.

Los profesionales como Aurora ayudan a los docentes cuando van a terapia a través de “medidas individuales”. Y es que, tal y como señala, en ocasiones el profesor “se encuentra mal y no es problema de los chicos del aula, sino que tiene problemas”. A través de la terapia, “le ayudan a identificarlos”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado