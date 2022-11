La tensa entrevista entre Luis Enrique y Pedrerol que ha recordado Ángel Expósito: "Genio y figura"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido recordar este lunes una tensa entrevista histórica entre el actual seleccionador de España en el Mundial de Fútbol, Luis Enrique, y el periodista Josep Pedrerol. Un encuentro que tuvo lugar hace más de 20 años, concretamente en 1998, cuando el entrenador ya llevaba dos años jugando en la plantilla del FC Barcelona, y en plena pugna por el título de Liga con el Madrid.

Y es que el comunicador de COPE ha querido aprovechar la sección 'He visto Luz' del programa, que este lunes presentaba Israel Remuiñán, y en la que Expósito hablaba de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas del Mundial de Qatar. Concretamente, sobre la imagen que dejaron los anfitriones, que abandonaron el estadio mucho antes de que concluyese el partido inaugural.









Expósito, sobre lo que vio en el partido inaugural: “Lamentable”



“Lo de los aficionados de Qatar ayer fue lamentable. El partido inaugural comenzó con un llenazo pero al llegar el descanso perdiendo 2-0 con Ecuador los qataríes fueron abandonando poco a poco hasta dejar el estadio casi vacío”, comenzaba la sección el director de La Linterna. Así, Remuiñán, que sustituye este lunes a Jon Uriarte, se posicionaba como el hombre idóneo para tratar el tema de “saber perder”: “Quién mejor para hablar de derrotas que yo, que soy del Depor y no ganamos desde el centenariazo del 2002. Pero lo de ayer fue escandaloso, en Tiempo de Juego no daban crédito”, comentaba.

Y es que la salida temprana de aficionados qataríes llamaba la atención incluso en directo al narrador estrella de los Deportes de COPE, Manolo Lama: “Más de la mitad del estadio ya se han ido, son qataríes, porque la zona que faltan es donde estaban los qataríes vestidos de blanco, y es que hay gente, y no lo digo de broma, que es la primera vez que viene a un partido de fútbol”, aseguraba. “Fue lamentable, ver los asientos de color rojo”, insistían en La Linterna









No obstante, fue otra cosa lo que despertó la curiosidad de Ángel Expósito: “Lo mejor fue ver a los aficionados de Ecuador gritando 'Queremos cerveza'. Y es que en España sabemos de lo que hablamos, nuestro seleccionador es de los que siempre se pica”, aseguraba, dando pie a una de las entrevistas más icónicas de los años 90 del fútbol español.

La tensa entrevista entre Luis Enrique y Pedrerol

En 1998, hace 24 años, y cuando se jugaban la Liga entre Real Madrid y Barcelona, Luis Enrique, actual seleccionador español, vivía un momento de lo más tenso en zona mixta con el periodista Josep Pedrerol, y todo por una pregunta: “Madrid y Barça no queréis ganar la Liga, ¿no?”. Un toma y daca que es difícil narra si no es con las palabras literales de ambos protagonistas:









“¿Tú crees eso?”



“No, pongo las comillas evidentemente”.



“¿Me dejas hablar? Me parece que la pregunta no es inteligente, y decir eso es una tontería”, respondía Luis Enrique.



El periodista no se mordía la lengua: “En televisión las comillas no se pueden poner, se interpretan. La pregunta, por si acaso no la captas, otra cosa es que te moleste por el estado anímico en el que estés”.



“La pregunta es una tontería”.



“A mi me parece absurda tu respuesta”.



“Vale, te la intento contestar de la forma que me apetece”.



“Y la forma que te apetece es decir que...”



“Ya te acabo de contestar, das atrás a la cámara y al vídeo y lo ves”



“Mañana lo verás tú”, concluía Pedrerol.





Ángel Expósito no podía contener la risa y calificaba al entonces jugador del Barça como “genio y figura”. “Lo mejor es cuando le dice Pedrerol 'te explico lo de las comidas por si acaso no lo captas'”, apunta. “Ahora ha decidido ser streamer y así sólo contesta a lo que le apetece, es una buena solución, claro que sí”, concluían ambos.