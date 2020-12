Tema del día en 'La Linterna': Las consecuencias de la pandemia que están sufriendo nuestros mayores

En pleno mes de diciembre, iniciando el puente de la constitución y con un frío que pela, la mirada sigue puesta en la navidad y en la manera de cómo organizarnos para poder comer o cenar en familia. Y es que en esos eventos siempre han estado los más peques, los primos, los tíos y como no, nuestros mayores, a los que tan duro ha golpeado este virus.

Todos ellos han vivido el franquismo, la guerra, el hambre, la miseria, el desarrollo, iincluso en gran medida han hecho posible la democracia y la transición. Han cuidado a sus hijos, a sus nietos. Por eso hoy me quiero fijar en ellos. En personas como Rosi. Tiene 95 años y vive con su hija. Antes de que llegase la pandemia, tenía una vida muy activa. Salía a diario a tomar un café, dar una vuelta con las amigas o hacer algunas compras. A partir de marzo todo ha cambiado.

Apenas sale a dar una vuelta por el barrio y siempre con muchas precauciones y su mascarilla puesta.A la pobre no le queda más remedio que tomárselo con resignación pero también con algo de humor. Escuchando a Rosi nos queda muy claro una vez que más que los abuelos son un ejemplo para todos. Nos han demostrado desde el primer día que no pueden arriesgarse a contagiarse aunque eso signifique ver menos a los suyos. Como todos, ya piensa en cómo va a celebrar este año las Navidades.

Normalmente se juntaba con toda su familia, pero este año va a estar complicado. Personas como Rosi son un ejemplo para todos. Después de todo lo que han pasado siguen animando a disfrutar de la vida y dejando claro que de esta situación se va a salir. Hoy, con la navidad en el horizonte, quiero hablarte de ellos y quiero volver a hacer un merecido homenaje a nuestros mayores.

Desde que empezó esta pesadilla sabemos que hay un grupo de personas con las que el coronavirus está siendo especialmente cruel: nuestros mayores. Para que te hagas una idea, el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las más de 5.000 residencias de ancianos españolas supera las 23.000 personas.

Todo ha cambiado. Ya no hay besos, abrazos, por no haber no ha habido ni esos famosos viajes a Benidorm en el que muchos mayores disfrutaban del sol y la playa. Por ejemplo Vicente y Antonia, un matrimonio de 87 y 84 años que por estas fechas siempre pasaban una temporada en Benidorm. Este año el coronavirus les ha obligado a quedarse en el norte y apenas salen de casa. Como mucho a comprar y poco más. Tampoco se encuentran a conocidos por la calle con los que poder charlar. Lo que más echa de menos Vicente es la partida de mus por la tardes.

Acostumbrados a ver a sus hijos o a sus nietos casi a diario, a muchos abuelos les invade una sensación de tristeza. Carmen tiene 78 años y ha sido profesora toda su vida. A pesar de estar jubilada ha seguido muy ligada a la docencia y el confinamiento y no poder ver casi a sus nietos le ha pasado factura. Te voy a dar un dato. Alrededor de cinco millones de personas viven solas en España. Más de la mitad son mayores de 65 años. Este confinamiento no está siendo fácil para ellos.

Además del miedo que produce la enfermedad tienen que lidiar con lo que supone hacer todo por uno mismo. Vamos ahora a intentar descubrir cómo puede afectar a la salud mental la soledad de los más mayores durante esta época de navidad.Carmen, Vicente, Rosi… ellos son algunos de nuestros mayores que estarán solos durante la navidad. No hay que olvidar lo que nos han dejado y es por eso que hoy, más que nunca, es necesario cuidarlos y protegerlos ante este maldito virus.

