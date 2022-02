Tania es ucraniana: "Sólo nos queda estar atentos a la sirena para bajar a tiempo a los refugios"

Quiero conocer qué siente ahora mismo alguien que nació en aquella Unión Soviética. Hace menos de un mes, cuando la tensión comenzó a dispararse, un equipo de La Linterna pudimos viajar hasta Kiev. Allí nos encontramos una ciudad tranquila, con unos habitantes que nos decían que estaban dispuestos a aguantar hasta el final. Esa ciudad está ahora colapsada. Todo el mundo está intentando huir por carretera. Pare recorrer 35 kilómetros están tardando seis horas. Tania Vassilieva es profesora en Kiev.

-Lo primero, ¿cómo estáis?

R: Es muy preocupante esta situación. Y, la mía personal también me preocupa. Tengo a mi madre discapacitada, por lo que no puedo salir de Kiev. Tengo que quedarme cerca de ella. Pero nosotros no queremos huir de aquí. La gente no huye, se están yendo al oeste porque creen que está más tranquilo. Pero no es verdad, Rusia está usando su armamento balístico por todo el territorio ucraniano.

-¿Cómo es la situación ahora mismo?

R: Me desperté esta madrugada por el ruido de las explosiones. De ninguna manera me podía creer que era un bombardeo aéreo. Me han empezado a llegar llamadas al móvil y las notificaciones de las aplicaciones. No entendía porqué estaban sonando tan temprano. Siempre suenan una vez me he levantado. Pero han empezado a sonar a las 5:30. Todos nos preguntábamos qué era ese ruido. Nos hemos empezado a informar, pero no había nada en los principales canales. En redes sociales hemos visto que han sido golpes en diferentes ciudades. Después ya hemos visto la declaración de guerra en las noticias.

-Cuando estuvimos por allí, pensábamos que esto no iba a ocurrir...

R: Nadie. Es muy triste y alarmante. Ya tenemos bajas. No sólo entre militares, también entre civiles y niños. Es muy preocupante. La situación cambia cada cinco minutos.

-¿Qué vais a hacer tú y tu madre, Tania?

R: Nos quedamos aquí, en Kiev. Todavía no está organizada la evacuación. De momento nos dicen que no es necesario. Podemos bajar a los refugios si hay sirena de alarma. En nuestro bloque no tenemos refugio, pero en las casas cercanas sí. Es más seguro ir al metro, que es muy profundo. Pero que da muy lejos de casa.

-¿Qué crees que ocurrirá en los próximos días?

R: Las tropas rusas lanzaron la ofensiva a lo largo de toda la frontera. Lo más preocupante es que se han apoderado de Chernobil. Puede hacerla explosionar.

-Ahora mismo, ¿qué hay? ¿Miedo o indignación?

R: Indignación. Mucho odio al monstruo de Putin. No es humano. Y odio a los rusos. Porque la gran mayoría están a favor de esta guerra para matarnos a los ucranianos.