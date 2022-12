Susana Rodríguez, ganadora del 'Supera Inclusión' de Iberdrola: "Quería devolver lo que me ha dado el deporte"

Médica gallega, especialista en medicina física y rehabilitación, portada de la revista Time por su labor durante la pandemia y oro en triatlón en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Susana Rodríguez es una de las mejores deportistas de España, ha llegado a lo más alto sin que su discapacidad visual haya sido un problema. Ve un 5% por un ojo y un 8 por el otro. Además, dirige el proyecto 'Capaces de todo', un club deportivo Delikia. Allí, junto a su guía, Celso Comesaña, fomenta la práctica del atletismo entre jóvenes con discapacidad en Galicia. Por eso, acaba de ser galardonada con el premio 'Super Inclusión' que otorga Iberdrola.

La propia Susana explica en La Linterna dónde se originó la idea del club: “En un lugar muy especial, Tokio”. “Cuando acabé mi competición de triatlón y en atletismo, estaba volviendo a la villa y tuvimos una conversación bastante profunda sobre lo que nos había aportado el deporte y empezamos a pensar que me gustaría en el futuro devolver al menos una parte”, explica a Ángel Expósito. Subraya que en el club querían tener una escuela de triatlón y atletismo inclusivo para niños con discapacidad.









La relación de Susana con la pequeña Carla



Carla es una joven que forma parte del club deportivo de Susana y dejaba un mensaje en La Linterna para la ganadora palímpica. “Yo supe de Carla cuando tenía 3 años, su madre me escribió por internet pensando que no le iba a contestar y, cuando le llamé por teléfono se emocionó muchísimo. Le he visto crecer y es una niña con una familia muy especial, una niña luchadora y que tiene todos los ingredientes para conseguir muchas de las cosas que se proponga”, responde Susana en COPE emocionada.

“Ahora mismo no sé decirte cuántos niños tenemos pero pienso que estar cerca de los 35 niños. Tenemos varios entrenadores, gente de confianza, y es muy gratificante, los que prueban siguen”, concluye





El premio Supera Iberdrola



Sobre el galardón, Susana destaca que “es un reconocimiento y cuando se reconoce el trabajo de alguien es de agradecer”. “Los premios Supera son de una cantidad económica importante y son un empujón clave para que el proyecto se consolide. Los clubes cuando nacen son entidades pequeñas”, añade.

Además, concluye la campeona que “Iberdrola es uno de los principales motores del deporte español, especialmente del femenino, y poco se puede cuestionar de la labor que hacen”.