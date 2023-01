El sueño que Hombres G ha cumplido después de 40 años sobre los escenarios: "No me voy a acabar de sorprender"

A las afueras de Madrid, a unos 20 kilómetros, David, Rafa, Javier y Daniel ensayan para la que será una de sus giras más especiales. Hombres G celebran 40 años sobre los escenarios y Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ de COPE, se adentra en sus ensayos.

Hace poco más de un año Hombres G publicaba ‘La esquina de Rowland’, un disco en el que regresaban al bar de su barrio en el Parque de las Avenidas, donde, con 17 años, descubrieron la música. 40 años después hacen balance de su vida profesional en una gira que promete ser mucho más nostálgica.

David Summers explica cómo han vivido los últimos conciertos, y el gran éxito, que han tenido en Estados Unidos: “Es increíble que, en esta fase del grupo, después de tantos años, estemos abriendo mercados nuevos y agigantando mercados como Estados Unidos. Ahora hacemos recintos increíbles como el Madison Square Garden, el Hollywood Bowl, el pabellón de los Lakers, Staples Center…”.





A pesar de haber vendido más de 20 millones de discos o de haber tocado en más de 4.000 escenarios por todo el mundo, Hombres G continúan trabajando para dar el 100 % en cada gira: “Seguimos ensayando porque hay que repasar canciones, cambiamos cosas… conviene refrescar y, sobre todo, construir un espectáculo nuevo. Es un poco teatral lo que vamos a hacer en el 40 aniversario”, explica Rafa Gutiérrez. “Una de las veces más importantes que hemos ensayado fue en 2002, cuando nos volvimos a juntar después de estar 10 años sin tocar juntos”.

Expósito se ha preguntado si Hombres G considera que son mejores músicos en comparación con hace 20 años: “Si ves vídeos nuestros al principio, en directo con La Bola de Cristal, no éramos tan malos, para tener 18 años no lo hacíamos nada mal”, recuerda Dani Mezquita, aunque apunta que, ahora, son “bastante mejores”.

Hombres G celebran 40 años sobre los escenarios

¿Cuál es la anécdota que destacarían de estos 40 años? Javier Molina destaca cómo al ver imágenes antiguas, mientras preparaban este concierto aniversario, ha recuperado muchos de los recuerdos que tenía olvidados, como “un concierto en la cuenca del río Turia, donde la Policía Municipal no sabía decir cuánta gente había, era una locura”. Dani recuerda el momento en el que todos los miembros se encontraban en Galicia, en una discoteca, a las cuatro de la mañana, “porque no nos querían pagar, pero al final tocamos”. Por su parte, David no puede olvidar uno de sus grandes sueños, “tocar el Madison Square Garden, no me voy a acabar de sorprender nunca de las cosas que nos pasan. Nunca pierdes la ilusión de que se cumplan sueños que ahora ni tenemos”.

‘Devuélveme a mi chica’, ‘El ataque de las chicas cocodrilo’, ‘Marta tiene un marcapasos’, ‘Voy a pasármelo bien’… la lista de canciones míticas que continúan siendo himnos generación tras generación es infinita. Summer explica cómo han seleccionado las canciones para este gran concierto: “Es muy fácil para nosotros porque tenemos un montón de canciones muy bonitas”. '40 años y seguimos empezando', así se llama oficialmente la gira aniversario de Hombres G que comenzó hace una semana en el WiZink Center de Madrid ante más de 14.000 personas. Después de todo este tiempo, Hombres G solo pretende “seguir trabajando para mantener la ilusión” y siempre pensando “que puedes hacer una mejor canción”.

Sin ninguna duda, la #Gira40añosySeguimosEmpezando será la más especial de toda nuestra carrera. ¿Nos acompañas?

?? 18 ciudades en España

?? Entradas a la venta MAÑANA a las 12h en @Livenationesp y @ticketmasteres. #HombresG40años + info ?? https://t.co/mvGKvfT6Sopic.twitter.com/6j3Jb859OD — Hombres G Oficial (@HombresG) November 24, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Durante todo el 2023, David, Rafa, Javier y Daniel celebrarán, junto a sus fieles y nuevos seguidores, 40 años de música: “Esto no es el final, es el principio de algo. No tenemos intención de cerrar ningún ciclo”.