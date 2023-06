Síndrome de Münchhausen: Un doctor explica qué se escondía tras las manchas que tenía un bebé en su hospital

Hace unos meses una madre de Barcelona era detenida por un delito de asesinato en grado de tentativa. La razón... Hizo tragar a su hija, de 15 meses, 50 monedas para enfermarla a propósito. Cuando le hicieron una radiografía, descubrieron las monedas dentro del cuerpecito, este trastorno, se conoce como Síndrome de Münchhausen.

El doctor Fernando Fernández Bueno ha advertido que los casos más llamativos del síndrome de Münchhausen ocurren sobre madres que provocan síntomas y enfermedades a sus hijos, esto lo hacen para generar la sensación de que su hijo es vulnerable y le necesita. Para los médicos es muy complicado detectar qué es lo que está ocurriendo en realidad.



El doctor ha asegurado que suelen subir las temperaturas de los termómetros, a veces se inventan síntomas y se leen libros de medicina o formación médica para encajar mejor unos con otros. Ante esto, los profesionales deben tener mucho cuidado con la forma en la que se dirigen a estos padres porque, en ocasiones, llegan las amenazas.

Candela es enfermera pediátrica, ha afirmado que los casos que le suelen llegar a ella casi siempre son leves y les da una solución fácil: "Con dialogar con los padres y tranquilizarlos suele ser suficiente".

En Málaga también ocurrió un caso similar. Una mujer llegó a llevar a su hijo más de 100 veces a urgencias en dos años. Le medicaba en exceso y utilizó todo tipo de técnicas para engañar al personal y hacer que atendieran a su hijo. Candela ha confirmado que otra de las cosas que han visto con regularidad son náuseas y vómitos en los niños que no están causadas por virus, sino por medicamentos que los padres administran.

Aurora García Moreno es psicóloga y ha comentado las causas del trastorno facticio: "Está relacionado con problemas psicológicos y estresantes que hayan sufrido los padres en la infancia". Además, ha declarado que hay una asociación entre la falsificación de síntomas con intento de engaño previamente identificado

La psicóloga ha asegurado que el trastorno facticio se diagnostica identificando los síntomas, y acto seguido compararlos con la historia clínica del paciente. Por otro lado, ha comentado lo difícil que es para el médico afirmar con claridad si los padres mienten. Esto se debe a que los recursos de estas personas son infinitos para hacer ver que su hijo está mal, cuando en realidad está sano. La pediatra ha explicado que uno de los casos más graves que recuerda fue cuando unos padres le trajeron a un bebé con manchas en la piel y que realmente eran pintadas por los propios padres, esto lo hacían para simular dermatitis.









El perfil las personas que padecen el síndrome suele ser de personas con necesidad de reconocimiento, baja autoestima, visión de sí mismo distorsionada y dificultad para gestionar la ansiedad. Son ser madres que se dedican plenamente al cuidado de los hijos o personas con discapacidad o personas ancianas, se tienen inculcado el deber de cuidar con conducta compulsivo en búsqueda de un ambiente hospitalario. Tienen la necesidad de protección.

Es muy complicado que estos padres den su brazo a torcer y hacen lo imposible por demostrar la falsa dolencia de su hijo. Si los padres sospechan que el médico o el hospital pueden pillarlos, lo que hacen es marcharse a otro hospital. Ha confirmado que ha habido casos de alteración de informes médicos.

¿Cómo se detecta?

La conducta de los enfermos suele la de enseñar a los niños el mal que supuestamente tienen y explicar al hospital sanitario lo que les ocurre, además de adulterar pruebas, poner sangre en las heces y dar alimentación inadecuada.

Esto se detecta porque los síntomas son incongruentes y poco habituales, se les hacen pruebas y los resultados no coinciden. Otro factor fundamental es que los pacientes no mejoran con los tratamientos y si hubiese mejora, no hay alegría en la familia. Los enfermos del síndrome, estas personas no suelen ir a consulta.

Para detectarlo es complicado, ya que es muy difícil saber si un padre está mintiendo, por lo que en la mayoría de los casos se ingresa al menor para realizarle todas las pruebas. Lo que hacen es ingresar al niño y ver el comportamiento que tienen normalmente, los síntomas que los padres aseguraban dejan de pasar una vez que el niño está ingresado

La doctora ha afirmado que los servicios públicos deberían actuar y que tienen que estar implicados u los niños bien custodiados con seguimiento médico y tratamiento psicológico, en muchos casos mejoran en cuanto se alejan del cuidador. Ha explicado que prevenirlo es imposible, actualmente, pero que es importante identificarlo en un momento temprano para que ayude a frenar el síndrome a tiempo