¿Existe la felicidad? Una psicóloga responde a esta pregunta y da claves sobre salud mental en 'La Linterna'

Piénsalo durante unos segundos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste feliz? ¿Donde estabas? ¿Con quién? Quizás no lo recuerdas porque muchas veces no somos capaces de valorar esos momentos y nos centramos en los problemas y las frustraciones. Te voy a hacer otra pregunta: ¿por qué muchas veces no nos permitimos ser felices? Vamos a buscar respuestas. Como cada martes, hablamos de salud mental en 'La Linterna', con la psicóloga Aurora García Moreno.

¿De qué depende la felicidad? Esta psicóloga cuenta que "muchas personas acuden a consulta tristes a pesar de tenerlo todo. Causado este malestar por ese conflicto que se produce entre lo que son, lo que quieren ser o hacer. Sin darse cuenta de que no llevan las riendas de su vida. La felicidad depende de lo que somos y nuestra actitud frente a la vida". Es decir, de lo que deseamos y queremos conseguir. De esa satisfacción personal cuando logramos algo.









Y respecto a la infelicidad de algunas personas tiene su origen en la no aceptación de la realidad. "Se fijan más en los resultados que en la experiencia y se pierdan el disfrute de la felicidad". Además, añadía que "existen personas que se ponen metas para ser felices y, cuando las consigue, están contentas por poco tiempo sin darse cuenta de que la felicidad son momentos. Hay que darse permiso también para encontrarse mal".

Así, es muy común encontrarse a personas que la felicidad es igual a cero preocupaciones. "Piensan que serán felices si tienen una casa, por ejemplo, dejando de valorar muchas cosas".









Por último, García Moreno ha aconsejado que "hay que conocerse mejor sin depender de la opinión de los demás y no dejar de hacer si las cosas no salen como deseamos. Hay que darse permiso para cometer errores para no acabar en ese estado de frustración y obsesionados. Hay que plantearse objetivos realistas".

"La persona insatisfecha cree que siempre tiene que estar bien"

El modo de ayudar a las personas infelices se centra en buscar ese bienestar de ese individuo y que "tenga ese autoconocimiento de las creencias que le paralizan y descubrir qué quiere realmente para relativizar los problemas y centrarse en el presente porque la persona insatisfecha cree que siempre tiene que estar bien desconociendo que aunque tengamos malos momentos también podemos disfrutar porque sacaremos cosas positivas", cuenta.

Si nos despertamos un día creyendo que será malo, es probable que sea así. Por eso, "animo a mis pacientes a que aprendan a controlar esas emociones negativas para su día a día porque la felicidad sería contraproducente".

La felicidad existe pero "la felicidad permanente no. Ese es el gran error", concluye la psicóloga.

