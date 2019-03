Silvia Clemente se lleva un 'Zas' por el fracaso de las primarias de Ciudadanos

Este martes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a Silvia Clemente, ex presidenta de las Cortes de Castilla y León y ex candidata a las primarias de Ciudadanos a la misma Comunidad. Clemente había abandonado el Partido Popular después de 18 años tras un encontronazo con el presidente de los populares en la Comunidad y se refugió en Ciudadanos para las elecciones regionales. “A esto se le llama versatilidad ideológica” señala el colaborador de La Linterna.

“Total, que durante un mes fue más de ciudadanos que Rivera. Imagino que hasta ayer, que lo perdió todo. Las primarias también” apunta Julio César Herrero.

Silvia Clemente había anunciado que no iba a tener una "participación activa" en los medios de comunicación durante las primarias y que iba a rechazar dar entrevistas o hacer declaraciones a los periodistas en su campaña de primarias. La razón era para evitar "cualquier ataque al necesario proyecto de Ciudadanos, a su imagen y a su unidad".

“Vamos a ver Silvia. Tú eres licenciada en derecho, así que tendrás que conocer lo de excusatio non petita accusatio manifesta. ¿Por qué presumías que los medios te iban a atacar? ¿Había algún motivo para que te criticaran? Pues mira. Desde ayer, igual sí”.

Por lo tanto, finaliza Herrero, “por no dar la cara para explicar lo evidente y por quedar un poquito malamente, la ex del pp y la ex a las primarias de ciudadanos, Silvia clemente se lleva un... ¡Zas! ¡En toda la boca!”