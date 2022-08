El sector del campo teme las restricciones por la sequía: en peligro los cultivos de uva, arroz o cereal

La falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas de los últimos meses se han traducido en un empeoramiento de la situación de reservas de agua embalsada.

Los embalses de la cuenca del Duero están al 48 por ciento de su capacidad, lo que representa el peor dato de las reservas de agua de los últimos cinco años, por lo que la Confederación Hidrográfica (CHD) ha calificado la situación de "preocupante". El Port de la Selva (Girona), en pleno Parque Natural de Cap de Creus, ha cerrado las duchas de la playa.

En caso de que la situación continuase empeorando, se establecerán un mayor número de restricciones y sanciones en caso de que no se cumpla la prohibición y el establecimiento de sanciones.





Para analizar la situación de los campos, ‘La linterna’ ha realizado un recorrido por diferentes puntos españoles y ha analizado la repercusión sobre diferentes tipos de cultivos como la uva, arroz, la aceituna y el cereal.

La uva está al final de su ciclo de vida y comienza mostrar agotamiento, y el viñedo lo está sufriendo. Las plagas de insectos también están descontroladas porque el calor vino muy pronto y comenzó la generación de insectos y polillas que no actúan en esas fechas.

Álvaro Martínez, enólogo, ha asegurado que comenzará a vendimiar finales de septiembre.

En el caso del arroz, “es imposible cultivarlo”, ha asegurado, por su parte, Emilio, ya que las restricciones de agua no les ha permitido sacar las hectáreas que querían sacar adelante. Se ha convertido en un “cultivo muy caro de producir”, pero no es rentable el arroz cuando ha sido un cultivo estrella estos años. Muchas tierras son salinas y no pueden cultivar otra cosa. Además, ante esta situación “a mi me gustaría salvar los gastos, la cosecha no parece que vaya mal pero hay gente que con los cortes de agua no pueden regar las cosechas”, ha asegurado el arrocero.





Daniel Salas es arrocero y ha lamentado que “el principal problema ha sido las malas hierbas y la falta de agua”.

La aceituna y el aceite de oliva también se está viendo afectado por las altas temperaturas. “Se ha juntado todo, una bajada de la producción se traduce en una subida de los precios, los cereales están bajando porque Ucrania está exportando”, asegura Miguel Febreros. No están claras las consecuencias con los consumidores.