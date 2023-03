El sector del automóvil, preocupado por el objetivo de la UE de los eléctricos: "Hay que ponerse las pilas ya"

2035 es el límite que la Unión Europea ha establecido para la venta de coches de combustión, los diésel y gasolina de toda la vida, pero también en esta restricción se incluye a los híbridos. El pacto, aprobado por la Comisión Europea, prevé que, primero, para 2030 se deberá reducir el 55% de emisiones contaminantes de los automóviles y el 50% de las furgonetas, en comparación con los niveles de 2021. Y después, que finalmente todos los turismos y furgonetas nuevos matriculados en Europa sean de emisión cero.

Para llegar a esta meta existen varios problemas, teniendo en cuenta, para empezar, que hay que cambiar el mapa automovilístico de toda Europa en menos de doce años. Países como España intentan intensificar sus esfuerzos para fabricar y potenciar la venta de los coches eléctricos.

Sin embargo, la realidad de nuestro país es que todavía queda mucho camino por recorrer si hablamos del coche eléctrico. Las ventas van mucho más lentas de lo que se esperaba, en parte sobre todo al elevado precio de este tipo de vehículos. La diferencia de un coche eléctrico con uno de combustión de similar tamaño y potencia puede estar entre un 40 y un 60% más caro.

También la situación se complica si nos fijamos en las infraestructuras de recarga. En España tenemos 7 puntos sobre 100, cuando la media europea es de 16. Aparte de esto, en nuestro país la gasolina sigue siendo la primera opción para los compradores de nueva matriculación.

Con estos estos datos parece algo complicado llegar a cumplir el reto que propone Bruselas para 2035, pero para Félix García, director de comunicación de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, es una meta realista, "pero si nos ponemos las pilas ya".

Espera que de aquí en adelante haya más infraestructura de recarga y dejemos de estar a la cola de Europa en este sentido. Por otra parte, el director de comunicación de ANFAC pone en relieve que son el único sector obligado a cambiar su modelo de producción para conseguir este objetivo, por lo que considera que "no podemos perder un minuto más".

Cambios en la producción y en el modelo de negocio

Como segundo fabricante de automóviles a nivel europeo y el noveno en el mundo, Félix García asegura que son los grandes afectados de las medidas de la Unión Europea. No obstante, señala que el cambio de producir vehículos de combustión a vehículos eléctricos puede tener también ciertas ventajas. Por ejemplo, un motor eléctrico es mucho más sencillo que uno de combustión.

Es mas sencillo de producir, sí, pero esto puede ser un arma de doble filo. "Menos piezas, menos horas de trabajo, entonces menos trabajadores necesitas", declara el director de comunicación de ANFAC. Por ello, apuesta por una transición ordenada, de la que pueden resultar incluso oportunidades de negocio, como nuevos servicios que vengan de la mano de la movilidad eléctrica, basados en la nube o el 'carsharing', por ejemplo.

¿Pueden los e-fuel ser una alternativa?

En cuanto a si el coche eléctrico es la única alternativa posible de cero emisiones o puede que otras opciones, como los biocombustibles o e-fuel, también pueden ser válidas, Félix García cree que a día de hoy no están a la misma altura. "Hay que tener en cuenta que los e-fuel no pueden abastecer al mercado. Irán creciendo, pero no pueden sustituir al diésel o la gasolina actuales". Aunque reconoce que las grandes petrolíferas están ya trabajando para producir biocombustibles, opina que queda mucho por hacer. "No creemos que de aquí a 12 años esto sea masivo".

Félix García aboga por centrarse en el vehículo eléctrico, que actualmente es la única opción por la que se está apostando masivamente. "las marcas de automóviles estamos inviertiendo 250.000 millones para cumplir ese compromiso de 2035. Si te pones a invertir en otras tecnologías, al final tienes que optar por una", afirma.

