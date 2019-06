La secretaria de Estado de Empleo se lleva un 'Zas' por exigir una disculpa al Banco de España

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas. En el mes de febrero, el Banco de España advirtió de que subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros podría suponer la destrucción de 125.000 empleos. Sin embargo, ayer se conoció que en el mes de mayo el paro bajó y se crearon más de doscientos mil puestos de trabajo.

“No sé yo si es demasiado pronto para conocer si fallaron las previsiones del Banco de España” añade Herrero. Para el Gobierno no es pronto y ayer salió la secretaria de Estado a valorar esos datos y, de paso, criticar al Banco por haber creado una “alarma inconsistente”. La secretaria Valdeolivas razonó de esta manera:

“Vamos a ver, Yolanda, dos cositas. La primera. Dices que “quieres pensar que los datos se hicieron de forma rigurosa”. O lo piensas o no; porque la expresión “querer pensar” siembra la sospecha de lo que no dices; o sea, que no quieres pensar que haya habido ligereza. Por otra parte, esto de “hacer los datos” no queda bonito; los datos no se hacen. En todo caso, se hacen las previsiones; y los datos se recogen, se analizan… lo que quieras. Y para concluir esta primera cosita: si los datos se han analizado de forma rigurosa, ¿por qué hay que disculparse? Habrá que disculparse si la metodología no fue rigurosa o si se manipularon los datos. Pero no es el caso ¿no?” le atiza el colaborador de COPE.

“Y ahora la segunda cosa: que dices tú que los datos son “mostrencos”. Vamos a ver: mostrenco, en derecho, se aplica a los bienes que no tienen dueño. Así que no nos vale. En sentido figurado significa varias cosas: que no tiene casa ni amo. Tampoco nos vale; como sinónimo de ignorante, torpe…. Tampoco nos encaja; y, finalmente, para significar “muy gordo y pesado”. Y me da que esto tampoco. Que digo yo que igual querías decir ‘tozudo’ y se te fue, como a la otra lo de ‘trifálico’” concluye Julio César Herrero.

Así que, por “pedir al Banco de España que se disculpe por unas previsiones que reconoce que fueron rigurosas y por calificar de ‘mostrencos’ los datos de empleo”, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!