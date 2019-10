Sánchez se lleva un 'Zas' por reconocer que usó la Moncloa “con fines electoralistas”

Este jueves en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Junta Electoral Central le ha abierto un expediente sancionador por la entrevista que concedió a la Sexta. Asegura la Junta que hizo declaraciones con claro contenido electoralista. “Por ejemplo: “necesitamos un gobierno fuerte y estable y por eso es muy importante movilizarnos”. Bueno, sí: un poquito electoralista sí son”. Y asegura también la Junta que ha jugado con ventaja porque ha utilizado los salones del Palacio de La Moncloa. “¡Que mira que son bonitos!, con las banderas y eso. Y que claro, parecía una entrevista institucional y aprovechó para hacer campaña”.

Sánchez ha dicho que va a recurrir. Y hoy ha concedido otra entrevista a un medio del mismo grupo de comunicación. A Onda Cero. “Es que el presidente al grupo COPE no viene. Por si no lo saben, estamos al lado de la puerta de Alcalá y aquí se aparca fatal y lo de encontrar un hueco para un helicóptero o un avión… ni de coña”, asegura con ironía Herrero.

Preguntado por el asunto, esto fue lo que respondió:

“Vamos a ver, Pedro. Que lo hayan hecho otros – extremo pendiente de verificar- no significa que esté bien. En todo caso, cuando uno reconoce que hace lo mismo que han hecho otros ya está reconociendo que lo ha hecho. Y es un paso. Y otra cosita más: está muy bien que invites a los medios a que entrevisten en La Moncloa. Si invitaras a todos, ya sería una fiesta. Sobre todo, porque como es un signo de institucionalidad, las instituciones no discriminan ¿no? Fíjate: y así no hace falta que vengas tú; ya nos acercamos nosotros”, replicaba Herrero.

Así que, “por reconocer que ha utilizado las instalaciones de La Moncloa con fines electoralistas”, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!