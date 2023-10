Un restaurante italiano se vuelve viral en Barcelona por la edad obligatoria que deben tener los camareros

Ángel Expósito, director de La Linterna, relataba este lunes en el programa la historia de un restaurante italiano de Barcelona que se ha vuelto famoso después de que estableciera una edad obligatoria para todos los camareros que trabajen allí. Una idea que parte del empresario Kim Díaz, que contaba los motivos en los propios micrófonos de COPE.

No es la primera vez que el hostelero pide estas condiciones. La primera vez fue en el año 2015, Díaz ofertó ocho puestos de trabajo para el mismo perfil de camareros y casi 100 personas se presentaron. “De ahí, de ese casting, salió un equipo estupendo”, explicaba el comunicador.





Edad obligatoria para los camareros de un local de Barcelona



Y es que en un mes y medio se va a abrir en Barcelona este nuevo restaurante de cocina clásica italiana y están buscando empleados. “Te leo las condiciones: tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, como lo oyes, tener más de 50 años”, explica Expósito. “La edad, que a veces se considera un impedimento. En este caso, es un valor muy positivo e imprescindible”.









Kim Díaz es el dueño de cinco locales de hostelería en Barcelona y lleva más de 20 años en el sector. Cuenta en La Linterna que la idea de contratar a gente mayor comenzó cuando él mismo estaba cerca de cumplir los 50 (de eso hace ya unos 8 años): “Yo iba camino de los 50 y le vi las orejas al lobo. Pensé cómo podían estar personas que, como yo, estaban llegando a esa edad y les dicen que ya son mayores. Y, por otro lado, poner un anuncio de que buscaba camareros, que es un oficio vocacional, me parecía buena idea”.





“A veces que te den los buenos días es una alegría”



Según explica Díaz en COPE que buscaban “camareros que llevaban toda la vida trabajando en restaurantes clásicos, que ya quedan pocos, y que de pronto los habían despedido y habían salido al mercado a buscar trabajo”. “Después de mucho tiempo dándose contra la pared o encontrándose las puertas cerradas vieron ahí una oportunidad”, añade.

Las empresas, en general, ponen muchas dificultades a la hora de contratar a personas mayores de 50 años. De hecho, en España hay casi 900.000 desempleados que superan esta edad, lo que supone más de un 30% de los parados de nuestro país. Kim Díaz señala que los valores, el comportamiento de las personas más mayores son los que, precisamente, más se valoran en la hostelería:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“La vocación, su experiencia, su sabiduría, el saber estar, los valores... Todo esto que parece que debería ser normal, en una hostelería no es normal. A veces que entres en un bar y te den los 'buenos días' es toda una alegría”, concluye.

El actor Robert De Niro junto al empresario Kim Díaz / redes sociales









El camarero al que mandan postales



Kim está convencido de que aquella primera convocatoria fue uno de los grandes aciertos de su trayectoria y que marcó su carrera. Se trata de personas que por diferentes circunstancias perdieron su empleo y que a lo mejor pasaron años hasta que consiguieron hacer alguna entrevista: “No entiendo, porque estás en tu apogeo profesional, sabes cuánto sabes y lo que puedes dar. A estas personas les encanta su trabajo y lo ves cuando trabajan, cómo tratan a los clientes, cómo los cuidan... Yo tengo clientes que mandan postales a un camarero”

Ese camarero del que habla Kim al que los clientes le mandan postales se llama Jorge. Ha trabajado siempre en el sector de la hostelería pero el local en el que estaba contratado tuvo que cerrar. Allí, precisamente, cuenta Jorge en La Linterna que conoció a Kim que le habló de su nuevo proyecto:

“Era un restaurante que ya estaba haciendo aguas, me dijeron que iban a cerrar y que me tenía que buscar la vida. Me encontraba con 50 años y Kim me dijo que iba a abrir un local. A la semana me presenté con mi currículum y un ramo de flores. Me cambió la vida”.





Una cita el 18 de octubre



En los restaurantes de Díaz cuidan mucho a su personal, tienen fotos de los camareros cuando eran pequeños en todo el local en las paredes. Incluso en los posavasos. Son personas que están muy agradecidas y que también han sufrido mucho, como explica Jorge: “Valdo trabajaba en un hotel, se quedó en el paro y vio el anuncio. Hizo un casting, le cogieron y ahora está a punto de jubilarse. Imagínate si le ha ido bien”.

Al final estas personas se han enfrentado a una situaciones de desesperanza... de perder la ilusión..... por una cuestión de edad. Kim se acuerda especialmente de lo que le dijo la mujer de uno de sus empelados: “La mujer de Antonio, cuando ya estaba trabajando en casa, me dio un abrazo y me dijo 'gracias por devolverme a mi hombre, no lo olvidaré en la ayuda”.









El mensaje de Jorge es claro: la experiencia vital tendría que ser una de las cosa que más se valorasen en cualquier curriculum. El casting va a ser este miércoles 18 de octubre en Barcelona, en el barrio de Sant Gervasi. Kim pide que las personas que se presenten vayan con ganas de seguir aprendiendo y también, por supuesto, con mucha ilusión:

“Que eliminen cualquier vicio malo que puedan tener, que es lo únic malo de la experiencia. Y que vengan con muchas ganas, en la hostelería estamos un poco apagados porque las horas que hay que meterle no se paga con el dinero que ganamos pero que al menos que aquí vamos a ser honrados”.