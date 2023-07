Juan Fernández Miranda habla claro sobre si EEUU oculta restos alienígenas: "He preguntado a los que saben"

El colaborador de La Linterna y periodista de ABC, Juan Fernández Miranda, dedicaba este jueves su 'posdata' del programa al tema estrella de la jornada: las declaraciones de David Grusch en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ahí, el exoficial estadounidense aseguró que el Pentágono guarda un departamento destinado exclusivamente al avistamiento de naves de origen desconocido. Y es que, según el periodista, ha “preguntado a los que saben” sobre la fiabilidad de las declaraciones de Grusch.

Un tema que se ha tratado en la tertulia del programa, sobre todo de la mano del corresponsal de COPE en el país norteamericano, Juan Fierro, que respondía a la pregunta que le lanzaba José María Olmo: ¿tienen fiabilidad las declaraciones de Grusch en el Congreso?

¿Tienen fiabilidad las declaraciones de Grusch?



El corresponsal ha querido señalar varios puntos interesantes sobre las palabras de Grusch: “Lo primero que llama la atención es que es la Cámara de Representantes”, comentaba. “Este hombre llevaba más de 20 años trabajando para la Fuerza Aérea, según comenta en diferentes programas sobre este tipo de asuntos, que sí que el Pentágono tenía programas específicos”.

Aunque, horas después, dijo oficialmente el Departamento de Defensa en un comunicado que no poseía información verificable de que existiese un programa o hubiese existido. “Pero no es la primera vez que llega al Congreso y la conclusión (sin votación) es pedir más transparencia”, concluye Fierro.





Fernández Miranda: “He preguntado a los que saben”



Más contundente que Fierro era incluso Fernández Miranda en su posdata del jueves: “La pregunta del día es: ¿habrá vida inteligente más allá de nuestro planeta? Los medios de medio mundo están publicando las revelaciones de un militar estadounidense, según el cual, su gobierno posee tecnología y restos biológicos extraterrestres”. Así, el colaborador de COPE explicaba que ha “preguntado a los que saben”. Si quieres saber la respuesta, escucha el siguiente audio.

“El señor José Antonio Rodríguez Manfredi, ingeniero de la NASA, le ha dicho a Antonio Jiménez en El Cascabel que los objetivos tecnológicos a corto plazo son, de momento, llegar a Marte y volver a pisar la Luna. Es más, ha dicho que n la próxima década veremos a humanos en Marte. Un viaje de 9 meses, eso sí, pero de vida inteligente nada de nada. Yo, siempre con la ciencia, pero siempre con ánimo demitificador, te asegura que cada día me cruzo con humanos que me parecen extraterrestres”, añadía el jefe de Nacional de ABC.

“Y no me cuesta demostrar que algunos de los nuestros no puedan ser considerados vida inteligente. Aunque, por ejemplo, sepan montar en patinete. Ya lo dice el bueno de Herrera: “Hay más tontos que botellines”, concluía.