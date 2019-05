La rectora de la Universidad de Barcelona se lleva un 'Zas' por no respetar la libertad de expresión

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a la rectora de la Universidad de Barcelona, Margarita Arboix. La UAB es una de las mejores universidades españolas según los ranking. Sin embargo, hace un par de años, la agrupación de Jóvenes de la Sociedad Civil Catalana quiso inscribirse en el directorio de colectivos de la universidad y la rectora lo denegó.

La máxima autoridad de la universidad argumentó que perjudicaba la imagen de la UAB y de sus órganos de gobierno, que los estudiantes “faltaban a la verdad” y que incumplían el deber que tienen como universitarios de respetar la institución donde cursan sus estudios. La agrupación acudió a los tribunales y le dieron la razón. La Universidad recurrió.

Pero este lunes se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para confirmar la sentencia. Según la sala segunda de lo Contencioso Administrativo, vulneró cuatro derechos fundamentales: a no ser discriminado por razón de opinión, a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y al derecho a la educación.

Y es que la Rectora, para inscribir a la agrupación, había exigido que rectificaran las declaraciones que los jóvenes habían hecho, y en las que cuestionaban a la institución y la acusaban de complicidad con los independentistas. La sentencia afirma que esa exigencia es inaceptable porque pretende “excluir dicho colectivo por razón de las opiniones o manifestaciones vertidas en las redes sociales o medios de comunicación”.

Por todo ello, Julio César Herrero le reprocha a la rectora: “Vamos a ver, Margarita. No se me ocurre peor sentencia que puede recibir una universidad que aquella que la condena por vulnerar derechos fundamentales. Pero es que en este caso, los derechos vulnerados son la libertad de opinión, la ideológica, la de expresión y el derecho a la educación. Es decir, los cuatro pilares de una universidad. Si te revienta lo que dicen los de Sociedad Civil Catalana o te aguantas o lo discutes, que es lo que se espera de una universidad y, fundamentalmente, de su rectora. Pero pretender que todos los alumnos piensen lo mismo, o que si no lo piensan no lo digan para no dañar la imagen de la casa es inaceptable”.

Así que, por “vulnerar el derecho a la libertad de opinión, a la ideológica, a la de expresión y el derecho a la educación”, la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Margarita Arboix, se lleva un… “¡ZAS! ¡En toda la boca!”