La recomendación clave de una psicóloga para tratar con una persona fría y distante: tiene solución

Podemos considerar que una persona es fría cuando no está disponible emocionalmente. Es decir, cuando se crea una barrera a su alrededor que es muy difícil de atravesar. Seguro que tienes a alguien en tu entorno con dificultades para comunicarte. Ya sea la familia, los amigos o incluso en la pareja, siempre falla la conexión emocional.

Esto le pasaba a Priscila, que contaba en COPE que sabe que es "distante" física y emocionalmente, y que prefiere guardarse sus sentimientos. Jordi, por otro lado, admite que tiende a no preocuparse por los demás.

"Estoy con amigos e intento no involucrarme, cuando veo a alguien abrazando a alguien, me noto incómodo, nunca me cuentan sus problemas, soy incapaz de ponerme en su lugar, sé que es algo malo, pero no voy a reaccionar como esperan" expresaba.





Esta personalidad fría también provoca que con el tiempo la gente se aleje. Y Jordi lo entiende. Aunque todos se esfuerzan por crear un vínculo, es complicado mantenerlo si no se demuestra interés.

Pero, ¿por qué hay personas que son así de distantes? ¿Qué se puede hacer para intentar atravesar su barrera emocional? Es lo que preguntamos esta noche a nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno, que explicaba en La Linterna que este tipo de personalidad se da por múltiples motivos.

Las razones por las que una persona puede ser distante

Si alguna vez te has encontrado con una persona fría de estas dimensiones, sabrás que es muy complicado atravesar esa barrera, y nunca te explicará por qué es así de frío.

Sin embargo, no solo hay un motivo para ello, sino que a este tipo de personas la personalidad fría y distante les surge por diversos motivos. "Detrás de esta apariencia nos encontramos a personas que marcan esta distancia porque a edades muy tempranas, los padres no están el tiempo suficiente o se encuentran ausentes emocionalmente" comenzaba diciendo.

"Pueden sentir que no importa lo que hacen, se hacen más introvertidos, también son personas con traumas emocionales, es un mecanismo de protección. O personas también carentes en habilidades sociales, o aquellas que prefieren mantenerse en su zona de confort, otra manera de relacionarse. Otras que tienen trastornos como estado ansioso, depresivo o con narcisista" expresaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Pero, claro, si tú te relacionas con una persona, ¿cómo te puede afectar? "A la salud mental y a las relaciones sociales a la hora de interactuar con un entorno próximo, provoca conflictos porque la respuesta afectiva no es la esperada por los demás. Dificulta la interacción social por falta de empatía, crea malentendidos, les hace aislarse y les crea una gran sensación de soledad que les hace pasarlo mal" decía.

¿Cómo tratar con alguien frío y distante?

Dice la neuropsicóloga que, muchas veces, este tipo de personalidad comienza cuando la persona es muy pequeña y, debido a lo que ve en casa, desarrolla un mecanismo de protección de alejarse de las emociones. "A edades tempranas les llegan mensajes negativos y les impide identificar fortalezas y desarrollan dependencia emocional con el fin de satisfacer esa carencia que no tuvieron por parte de su madre" decía.

Y esto, ¿se puede cambiar? Lo cierto es que sí, pero "requiere de mucho esfuerzo y el tratamiento adecuado. Personas que se han dado cuenta de que sus relaciones con los demás están resentidas, les da rechazo, y queremos que muestren sus emociones y las compartan con los demás y lo consiguen con éxito" expresaba.

Y, ¿cómo podemos tratar a una con la que nos encontremos? Pues la doctora lo tiene claro: "hacerles consciente de que tienen un problema, identificar las causas subyacentes que les dificultan la conexión, desde experiencias traumáticas, creencias irracionales y tratamos que las cambien por otras racionales y adaptativas, y a reconocer y aceptar sentimientos suyos y con los demás" decía.

Eso sí, es algo que se suele hacer más bien en terapia, pero, con ello, conseguirás una escucha activa por parte de estas personas.