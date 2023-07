La reacción de los padres que puede generar 'complejo de inferioridad' en los niños en el futuro: "Hay riesgo"

En ocasiones no somos capaces de dar pasos hacia delante en la vida porque nosotros mismos nos frenamos. Seguro que has dejado de hacer algo o no has tomado una decisión pensando que no estás preparado o en las críticas que podrías recibir. La falta de autoestima y confianza en uno mismo son síntomas del complejo de inferioridad.

Las personas que lo sufren se ven limitadas por él y les hace construir una versión distorsionada de ellas mismas. Incluso, compararse constantemente con los demás, siendo incapaz de reconocer los propios logros.

"Poca valía personal"

La neuropsicóloga Aurora García Moreno ha analizado esta patología en 'La Linterna'. Ha explicado que los factores que pueden influir en el desarrollo de este complejo pueden ser el "haber experimentado situaciones que les dejaron huella", como los rasgos físicos, pudiendo ser preocupante cuando se transforma en "malestar generalizado y rechazo".

Otro de ellos es un elevado nivel de autoexigencia, haciendo referencia a sus "puntos flacos" y olvidando lo que realmente se le da bien. "Las redes sociales genera sentimientos de poca valía personal", apuntaba.

Junto a esta inseguridad, García Moreno ha comentado que puede darse el caso en el que otros "manifiesten un comportamiento de superioridad, siendo consecuencia de ese sentimiento de inferioridad". En este caso, tratan de buscar constantemente los fallos de los demás, sin aceptar ningún tipo de error y viendo siempre culpables en terceras personas.

La educación "en edades tempranas"

La psicóloga ha afirmado que todos tenemos este sentimiento y que puede ayudarnos a conseguir nuestras metas. Sin embargo, cuando consigue paralizar y afectar al crecimiento personal "se convierte en algo patológico". La importancia para evitar ese salto es la poca valoración de la persona.

"Es muy importante cómo se educa en edades tempranasa los niños", indicaba. García Moreno detallaba que si a los hijos se les "recrimina constantemente" cuando se equivocan, el niño podría creer que "para ser aceptado hay que tener un determinado comportamiento".

De esta manera, irá poniendo el foco en los aspectos negativos y olvidándose de los positivos, generando "mucha inseguridad en la vida adulta". Igualmente, crecer frente a "unos referentes inseguros", que no se valoran lo suficiente, "cabe el riesgo" de que los niños asimilen ese tipo de conducta.

¿Cómo puede ayudar un profesional?

Las consecuencias de este complejo afectan directamente a la imagen que tiene uno de sí mismo. "Se piensa que no podrá alcanzar lo que se propone, considerando que no está preparado para la ejecución de logros", relataba. El problema es que no se van a esforzar, cumpliéndose sus pensamientos. Por el contrario, puede darse el caso de que se embarquen en proyectos que saben que no podrán cumplir, para que los demás vean que sí se esfuerza.

Es necesaria la ayuda de un profesional si el crecimiento personal se ve afectado. El objetivo es dotar de herramientas para aceptar la realidad, identificar sus sentimientos negativos y reforzar la autoestima. "Sobre todo, que aprendan a ver las cosas desde otra perspectiva, sin compararse y no tratar de agradar siempre", concluía.