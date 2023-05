La reacción de Expósito al oír quién está infiltrado en esta escena de 'Verano Azul': "Tiene acento gallego"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, se partía de risa este miércoles al escuchar quién estaba infiltrado en una escena de la mítica serie de TVE, 'Verano Azul'. Y es que el colaborador Jon Uriarte aprovechaba el revuelo con el adelanto electoral de julio para rendir un sentido homenaje a los trabajadores de Correos que tendrán mucho trabajo por delante con todas las personas que ejercerán su voto a distancia. Y para ello, ha modificado ligeramente una escena de la serie de Chanquete, con alguien con “acento gallego”.

“No se habla de otra cosa en España: ¿cómo puedo votar por Correos? Tras la ocurrencia de Sánchez de fastidiarnos el verano a mucha gente, no le queda otra, y nos hemos acordado de los pobres carteras. Hoy, homenaje a los pobres carteros. Y para ello tengo a Jon Uriarte, que inventó el reparto de papiros en el Antiguo Egipto”, introducía Ángel Expósito.









Así, el comunicador de COPE reconocía que nunca ha votado por correo, por contra de Uriarte, que sí que lo ha hecho: “Yo sí, hay que solicitarlo en las oficinas, o en la página web, luego te mandan en un sobre certificado la aprobación de tu petición... Y luego tienes que votar certificando tu voto, no hace falta que escribas nada, no es una carta, es un voto”, explica. “Todo apunta a que habrá récord de votación por correo, porque nos pillará a todos de vacaciones, de hecho lo raro será que haya alguien que no haya votado”, comentan.





Expósito y el infiltrado en la escena de 'Verano Azul'



Pero si ha habido un momento especial en esta sección de 'He visto luz', ha sido cuando Uriarte ha dado paso al sonido de una mítica escena de 'Verano Azul' en la que, en lugar de Pancho, se escucha a un infiltrado, uno que toca a ambos comunicadores de cerca. Escúchalo a continuación.

Audio









“Este chico vale para todo. Te has dado cuenta de que Pancho tiene acento gallego”, comentaban ambos sin poder contener la risa. Volviendo al tema de los carteros, Expósito asegura que “eso sí que va a ser un drama, sobre todo para los que no quieren una gran abstención, pero los carteros van a tener otra gran misión, que es entregar la carta certificada que te convoca para la mesa electoral, por eso, por una vez en la vida al que mejor se recibirá será al cartero comercial”.

“Es más cansino recibir los sobres de los partidos, que manera de tirar el dinero”, comentaba el director de La Linterna. Mientras, Uriarte aseguraba que, de su casa, es “el único que abre a la cartera, y esa es otra, hay que estar en casa cuando llame”. “Por no hablar de los dramas que les van a contar: que si no puedo coger la carta, no vaya a ser que me toque mesa...”, comentaba entre risas el director del programa, incluso tenía una ocurrencia retorcida: “Espera que no haya quien use esto para evitar casarse”.

Así, ambos concluía: “Toda nuestra solidaridad a la gente de Correos porque les ha caído una buena”.