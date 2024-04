La boda del pasado sábado entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo, ha generado toda una serie de titulares, ya sea por los looks y vestidos de los invitados, por la familia del regidor madrileño, la presencia de Juan Carlos I e, incluso, fiestas. Porque quien más y quien menos ha visto el vídeo de redes sociales durante el convite de Victoria Federica y la banda de música que tocó durante la fiesta.

Los nietos del Rey emérito Juan Carlos I, Victoria Federica de Marichalar y Froilán de Marichalar, saludan al alcalde de Madrid / EP









Además, no ha pasado desapercibido el famoso 'chotis' de Almeida con Teresa Urquijo, un baile que ha sido muy comentado en redes sociales. Pero entre tanta anécdota de fiestas, se ha filtrado un dato que ha llamad la atención a los seguidores de la prensa social. Y es que otro de los asistentes a la ceremonia fue Froilán, sobrino del Rey Felipe VI y nieto de Juan Carlos I, conocido por sus imágenes de fiesta en los últimos años y que, recientemente, había decidido trasladarse hasta Abu Dabi para acompañar a su abuelo.

Pues bien, como relataba este martes Expósito en La Linterna, se ha conocido que Froilán estuvo 72 horas de fiesta desde que comenzó la fiesta de la ceremonia, “con algunas cabezadas para recuperar el sueño”. Pero, ¿qué opina el director del programa sobre la 'mega fiesta' del hijo de la Infanta Elena? ¿A qué hora salió del after?





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La reacción de Expósito a la fiesta de Froilán



Un detalle que comentaba Expósito este martes en la sección 'He visto luz' con Jon Uriarte, con el que recordaba que Froilán está soltero y no pueden “juzgarlo igual que al resto”. No obstante, el director del programa ha querido romper una lanza en favor del Borbón: “recordemos que tiene 25 años y a esa edad puedes con todo, y para demostrarlo tengo a Jon Uriarte que lleva sin dormir desde que tenía 25 años”, bromea el comunicador.

Así, el periodista vasco ha propuesto que los fines de semana sean “siempre como los de Froilán, ¿qué hay de malo en tener aguante y seguir de fiesta cuando otros se retiran?”, bromeaba antes de realizar su peculiar versión del arranque de 'Tiempo de Juego', pero versión fiesta. De igual manera, señala que otra persona famosa, el humorista Ernesto Sevilla, también es un referente de la fiesta.

Froilán a su llegada a Madrid para asistir a la boda de Almeida y Teresa Urquijo, a 05 de abril de 2024 / EP









En cualquier caso, subrayaban ambos comunicadores que lo que más se comenta es que “el sobrino del Rey salió del after a las 11 de la mañana”. Se mostraba empático Expósito que, apunta, “quienes critican a los jóvenes que alargan las fiestas no entienden lo difícil que es para ellos socializar”. “No deja de ser hipócrita que critiquemos a los jóvenes por fiesteros cuando, quien más quien menos, ha tenido una fiesta como la de María Jiménez”, bromea el director de La Linterna que terminaba su alegato en euskera, gritando un “Froilán askatu”, que significa “Froilán libertad”.

Por último, Jon Uriarte lanzaba una duda sobre Froilán: “¿Alguien se ha preguntado si Froilán no es que no quiera salir del after, sino que no le dejan?” Una pregunta que quedaba en el aire.