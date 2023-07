¿Qué hay tras las protestas de Francia?: "El Estado ha abandonado sus barrios y la policía no quiere entrar"

Se cumple una semana de la muerte de Nahel. El joven de 17 años y de ascendencia argelina que fue disparado por un policía en un control. Sucedió en Nanterre, distrito a las afueras de París. El joven conducía a mucha velocidad y sin carnet por un carril bus. La muerte provocó una auténtica oleada de extrema violencia y de disturbios que se han extendido a varios puntos del país.

Las protestas iniciales por la muerte del chico fueron convirtiéndose en actos de vandalismo y delincuencia. Lo que llama la atención es que se lanzan a la calle con una violencia extrema, muy difícil de controlar. También impresiona que una gran mayoría son hijos y nietos de migrantes magrebíes. Es decir, chicos muy jóvenes que han nacido en Francia y que se han criado también en la escuela y el sistema francés. ¿Qué está pasando?, ¿por qué se lanzan a la calle?, ¿ha fallado Francia en su proceso integrador?, ¿esta ola de violencia podría extenderse por Europa?

El escenario político: ¿sale alguien beneficiado?

Una de las personas que más sabe de la situación que se está viviendo en Francia es Benoit Pellistrandi. Benoit es historiador e hispanista francés. Nació en París y tiene 57 años. Además, de ser una de las voces más escuchadas en Francia sobre la actualidad española, es un experto en política.

En una semana, ya son más de 3.500 detenidos, 2.000 incendios y más de 600 policías y bomberos heridos. Benoit explica las posibles razones de estos hechos: “Por un estallido brutal de violencia en las afueras y los barrios. Estas zonas están abandonadas por la autoridad policial”. El experto cuenta cómo existen en Francia zonas donde la policía no quiere entrar y donde “existe un consenso entre los traficantes y la policía. Estas son zonas donde el orden está representado por otras personas que no son los órdenes del Estado”.

Benoit advierte que la muerte del joven “ha encendido la chispa que ha encendido estas zonas. Ha sorprendido la intensidad, la brutalidad y la extensión. Ha sido muy llamativo que en pequeñas ciudades ha habido disturbios. Tenemos un cáncer muy extendido de una enfermedad que está diagnosticada, pero que no sabemos tratar”.

En cuanto a quién está favoreciendo esta situación, Benoit lo tiene claro: “A la extrema derecha, que ha sabido captar el voto de todos los franceses enfadados, que piden más orden policial y más autoridad”. Además, destaca que, por su parte, “la extrema izquierda está perdiendo los papeles. Tenemos una extrema izquierda ultra radicalizada y, por otra parte, una extrema derecha que crece capitalizando este voto de enfado”.

Por último, Benoit sostiene que Emmanuel Macron “está pagando muy caro su carácter en la reforma de las pensiones. No hay que olvidar que salimos de seis meses de crisis social. Ahora tenemos una fractura de la sociedad muy fuerte”. A pesar de que el presidente pretende crear una ley para la reconstrucción de estos barrios, Benoit no cree que estos logrará curar lo que ha pasado: “El problema de Macron es un problema de imagen, de simpatía. Es muy frío y no tiene muchos resultados”.