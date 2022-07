¿Qué es la gordofobia y cuáles son sus consecuencias?

Gordofobia. No busques su definición en la RAE porque oficialmente no existe. Eso sí, todos hemos presenciado escenas en las que personas con sobrepeso son objeto de burla. La OMS, en su informe europeo de obesidad, indica que 6 de cada 10 adultos tienen más peso del recomendado. Como cada martes, hablamos de 'Salud Mental' con Aurora García Moreno, nuestra psicóloga de cabecera.

La experta ha indicado que "es un fenómeno mediante el cual algunas personas discriminan y consideran inferiores a otras con sobrepeso mostrando odio y rechazo porque no tienen simplemente ese peso aceptado por la sociedad".

¿Cuál es el perfil de estas personas? "Presentan un sesgo preceptivo que les hace desarrollar prejuicios hacia estos individuos con sobrepeso".

Los terapeutas, explica García Moreno, ven otro tipo de conductas y trastornos en estas personas con kilos de más. "Tienen la creencia de que si no controlan su peso no van a sufrir de sobrepeso jamás. Proyectan lo que él no se permite. Se trata de un rechazo hacia uno mismo". A los gordofóbicos este término les deriva en consecuencias muy serias. "Puede llevar a que esta persona desconecte de él mismo, ausentándose de cualquier señal de dolor con el riesgo que esto conlleva".

Las consecuencias de la gordofobia, indica la experta, son muchas y que la terapia se centra "en el autocuidado y para ello es necesario hacer un recorrido vital para detectar estas carencias". Es cambiar el concepto que tiene la persona que tiene de sí misma.