Un profesor de autoescuela llama la atención a Pilar Cisneros por lo que hace tras subir al coche: "Un lapsus"

José Luis, profesor de autoescuela, llamaba la atención este lunes a la codirectora de La Tarde,Pilar Cisneros, durante un reportaje en el que la comunicadora de COPE se atrevía a subirse a un coche para ser examinada en directo. Un momento que recuperaban horas más tarde en el resumen de La Linterna con lo mejor de la jornada y que arrancaba las risas del equipo de las noches de COPE.

Con el objetivo de unificar los permisos de conducir de todos los países miembros, La Unión Europea ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas. Entre ellas se encuentra que desde los 17 años se pueda sacar el carnet y conducir.

Por este motivo el equipo de La Tarde, con Pilar Cisneros a la cabeza, se ha desplazado hasta una autoescuela para conocer la opinión del sector al respecto. “No me parece una mala idea, en primer lugar, porque entre los 17 y los 18 años tampoco hay una diferencia muy grande”, comenta José Luis, profesor de Autoescuela Lara, que principalmente destaca que entre los más jóvenes se tiene un poco más de iniciativa en aprender cosas. “Considero que si se tiene una buena formación inicial, aunque sea con 17 años, se puede garantizar una buena seguridad vial, que es de lo que se trata”.

El profesor de autoescuela llama la atención a Pilar



“Hay que tener valor, subirse a un coche de autoescuela de nuevo para que un profe le examine en una clase práctica”, comentaba Israel Remuiñán en La Linterna a la hora de dar paso a uno de los momentos que componían el resumen con lo mejor del día. “Ya estoy sentada en el asiento del conductor con José Luis, que va a ser hoy mi profesor. Uy, el cinturón de seguridad, madre mía, que siempre me lo pongo de verdad”, comentaba la codirectora de La Tarde sorprendida porque no se había acordado de ponerse el cinturón de seguridad.

“Te creo. Vamos a incorporarnos Pilar, y lo vamos a hacer con las manos en el volante, sin soltarlo”, soltaba como primer dardo José Luis, que daba pie así a un simpático 'toma y daca' entre la comunicadora y el profesor. “Sí, pero no me has dicho que he colocado muy bien los espejos al principio”, apuntaba Pilar, que recibía la réplica de José Luis: “Sí, y con el cinturón ha habido ahí un lapsus pequeño”.

“Recuerda que vamos a la izquierda un poco más adelante”, le volvía a lanzar en forma de pulla profesor. “Pero, ¿se puede?”, preguntaba Pilar. “No sé, eso te tendrás que encargar tú, tendrás que dar por hecho que es donde puedas”, lanzaba de vuelta el profesor. “Pero no pondrás trampas, ¿no?”, bromeaban. Por su parte, desde La Linterna no dudaban en aprobar a su compañera y le daban un 6 de nota media.





Sacarse el carnet ya no es la prioridad



De todas maneras, el profesor de autoescuela es consciente del cambio de tendencia que se está viendo actualmente en el que sacarse el carnet ya no es una prioridad entre los jóvenes. “Probablemente porque hay otros medios de movilidad personal, como los patinetes, y con ellos los chavales jóvenes pueden moverse más. Pero en cuanto a iniciativa, un chico de 17 o 18 años yo creo que va con más ganas a la hora de aprender cosas que una persona que tenga más edad”.

Sin embargo, empezar a conducir con 17 años puede acarrear dificultades a la hora de contratar un seguro de coche. “Un problema que puede haber a lo mejor en esa conducción acompañada es qué compañía aseguradora va a asegurar ese riesgo entre 17 y 18 años”. Apunta José Luis que los seguros de coche precisamente penalizan más por la edad que por los años de experiencia de conducción.