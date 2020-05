La pregunta más comprometida para Expósito: "¿Te llevarías a Iglesias y Errejón a Venezuela?"

Ángel Expósito, director de "La Linterna" ha estrenado este lunes los cafés con los oyentes de COPE. La cita, en la que el comunicador ha charlado con ellos sobre temas de actualidad, forma parte de la iniciativa impulsada por el grupo COPE para que los oyentes sientan aún más cerca a las voces de su radio.

Durante la hora y media de café, Expósito ha respondido a muchas de las preguntas sobre la actual gestión de la crisis del coronavirus por parte del gobierno de Sánchez. Para el director de "La Linterna", esto es todo menos un gobierno. "Es una casa del desastre. Aquí hay tres gobiernos en uno. Uno que está formado por Sánchez y su gabinete, otro formado por gente del PSOE más o menos decente y otro gobierno que es Iglesias, su mujer, Alberto Garzó y el ministro de Universidades que nadie sabe que hace nada... Y nosotros somos la víctima. Todo en este gobierno es marketing", ha dicho Expósito. Pese a todo, para el comunicador es Iglesias el que manda y cree que la crisis del coronavirus le ha servido al líder de Podemos para desplegar su ideario comunista. Pero, ¿puede ser Iglesias un escollo para acceder al rescate bancario que muchos ven venir por parte de la UE? Expósito es claro: "Yo soy Merkel y le diría: o te intervengo a tope y aceptas mis condiciones o a ver qué Gobierno tienes para darte el rescate". Expósito cree que, pese a todas las adversidades, Sánchez va a intentar mantenerse al frente del gobierno "hasta el último minuto".

Los doce oyentes de "La Linterna" que han participado en la charla también le han preguntado sobre fake news o cómo despertó en él la ilusión de ser periodista. Acerca de esta última cuestión, Expósito ha señalado que todo vino por una entrevista que le hizo a Gloria Fuertes cuando tenía sólo 14 años. Una entrevista que publicó en el periódico del instituto y que fue el primero de sus muchos trabajos en el mundo del periodismo.

Durante la charla, Expósito se ha mencionado recordando el encuentro en Córdoba con Ángela, una niña con síndrome de Down que participó en su programa hace unos meses, ha alabado con un aplauso colectivo el trabajo de Isabel, médico en un hospital de Sevilla, y ha mostrado su dolor por la muerte del padre de Rafael, una víctima más del coronavirus pese a que indicaron que la causa de su muerte había sido por un ataque cardiaco. "Me parece de una vergüenza no honrar a los muertos. Me quiero resistir a pensar que no les va a pasar factura", ha dicho.

Sobre sus famosos viajes alrededor del mundo, María Jesús le ha preguntado sobre cuáles han sido aquellos que finalmente no han podido cumplirse por culpa del coronavirus. "Nos íbamos a ir al mayor campo de refugiados del mundo que está en el norte de Jordania, frontera con Siria. Y otro viaje hubiera sido volar hasta la frontera de Venezuela por el lado de Brasil. Allí hay un vertedero donde conviven buitres, los venezolanos que consigue huir y lo más paupérrimo de esa frontera. Hubiéramos ido para recordar a Iglesias y Errejón que no comen tres veces al día, sino una vez y de la basura", ha desvelado. Y, ¿se llevaría a Iglesias y a Errejón a ese viaje? Expósito ha sido rotundo: "No, ni de coña".

EL PRÓXIMO CAFÉ, CON PACO GONZÁLEZ

A lo largo de las próximas semanas, comunicadores como Carlos Herrera, Paco González, Fernando de Haro, Juanma Castaño o Cristina López Schlichting también se citarán con sus oyentes para tener con ellos una conversación animada y muy interesante sobre la actualidad, sus aficiones o los secretos de la radio. El próximo será con Paco González, director de "Tiempo de Juego", que tendrá lugar el próximo miércoles 6 de mayo a las 17.00h.

Disfrutar de ese café con los líderes de opinión más influyentes de la radio española es muy sencillo. Si no estás registrado en nuestra web, deberás hacerlo y, a continuación, ya podrás elegir el comunicador o los comunicadores con los que te gustaría tener ese encuentro virtual por videoconferencia. Todos ellos estarán encantados de charlar con sus seguidores y contestar a sus preguntas. Desde COPE clasificaremos las solicitudes y trataremos de atender el mayor número posible. Para ello, nos pondremos en contacto con las personas seleccionadas para indicarles el día y la hora del encuentro y explicarles la manera de conectarse por videoconferencia. Ya puedes ir pensando qué te apetece saber de los periodistas líderes del medio radiofónico, hombres y mujeres que, como tú, llevan mes y medio de confinamiento en casa.

Cada comunicador ofrecerá sus cafés por separado. Tú eliges con quién te apetece tomártelo. No pierdas esta oportunidad de conocer de tú a tú a tu locutor favorito. Acepta su invitación y acompáñale en ese café que te dejará el mejor sabor de boca.