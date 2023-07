Pilar García de la Granja desmonta la herencia universal de Sumar: "¿Por qué no dárselo a los que cumplen 50?"

Hace más de una semana, Sumar presentó las bases de su proyecto político. En medio de esta serie de ideas e iniciativas, resaltaba la creación de la llamada 'herencia universal'. Consistía en una cantidad económica de 20 mil euros que se entregaría a los jóvenes de 18 años para que lo gastasen, en ayudarlos a insertarse en la vida laboral, en emprendimiento o en formación. La forma de financiación sería a través de los impuestos a las grandes fortunas.

Se han sucedido las críticas a esta medida, ya que no se ha establecido ningún tipo de requisito para poder acceder a esta prestación, por lo que cualquiera podría cobrarla, sea el que sea su renta. Pilar García de la Granja ha comentado, junto a Ángel Expósito en 'La Linterna', las dudas que plantea esta promesa.

"¿Esta discriminación positiva, a qué viene?"

"¿Por qué 20 mil y no 50 mil? ¿O 100 mil? ¿Y por qué a los que cumplen 18 años y no a los que cumplen 50 o están en el paro?". Esto era lo que se preguntaba la colaboradora, mientras que Expósito cuestionaba con ironía, el que no fuese a la edad de 59 para que le tocase a él. El comunicador comentaba que,de haber tenido él en su momento 3 millones 300 mil pesetas, primeramente su padre no se lo hubiese creído y, después, "no hubiera tenido España para esconderlos" porque en su casa nunca se habían visto esas cantidades.

En medio de esta sinrazón, Pilar García de la Granja, discutía que no se aplicara a "la franja que va desde los 45 hasta los 60 años" porque, según la EPA, son las personas que tienen menos posibilidades para encontrar trabajo, que permanecen entre tres y cuatro años en fase de búsqueda.

"Te dan comida para sobrevivir"

La colaboradora daba un paso más allá e intentaba vislumbrar por qué se daba esta ayuda. "Esto ya inventado, es el comunismo del siglo XXI, adaptado a las supuestas necesidades sociales de hoy en día", apuntaba. Comparaba esta 'herencia universal' con la situación que se da en Cuba, donde, afirma ella, "te dan comida para sobrevivir", mientras que en España "te dicen que te van a dar 18 mil euros".

Insistía en esta idea, apoyándose en que ella "nunca ha visto a nadie saliendo huyendo de Estados Unidos nadando y jugándose la vida camino a Cuba y sí a miles de personas al revés". Además de que ocurría lo mismo en la Unión Soviética, o en la caída del Muro de Berlín, después de cuya caída, solo se saltaba hacia uno de los lados.

La cultura del (no) esfuerzo

Igualmente, avisaba de que tampoco es cierto que se reciba a la mayoría de edad, sino que "no te la dan hasta que no cumples los 23 años". García de la Granja concluía advirtiendo que, con este tipo de medidas, intentan transmitir a los jóvenes que no es necesario que se esfuercen porque "ahora son 20 mil, mañana 500, después 400… ¿Esta es la sociedad que queremos?"