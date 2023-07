"¿Prefieres una ayuda de 20.000 euros o poder trabajar?": los jóvenes responden a la última propuesta de Díaz

“España va como una moto”. Así presume el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de la tasa de empleo. No obstante, la realidad es que nuestro país lidera el paro juvenil con un 29% de jóvenes menores de 25 años que no consiguen trabajo. Hablamos de unas cifras que preocupan a la juventud española, y para ello, una de las medidas que propone la ministra Yolanda Díaz, es regalar 20.000 euros a los jóvenes para que emprendan, se formen o para la inserción laboral. Lo ha llamado ‘Herencia universal’ y se recaudaría a través de un impuesto a las grandes fortunas. En el supuesto caso de que esta medida sea aprobada, este año se beneficiarían casi 500.000 jóvenes y el próximo año 490.000, aunque los jóvenes de 18 años no podrán disfrutar del dinero hasta que cumplan 23 años.

España encabeza la lista de 30 países con las peores cifras de paro juvenil, seguida por Grecia con un 27,2% e Italia con un 24,5%. Son datos que dejan mucho que desear si se comparan con algunos países vecinos como Alemania, que cuenta solo con un 5,5% de desempleo joven, o Francia con un 16,3%.

Los expertos apuntan que emprender en un país donde las políticas económicas no favorecen a los empresarios puede resultar una faena. Quizás sería conveniente apostar por otras medidas más realistas y menos populistas.

Fernando de Haro ha analizado junto a Raymond Torres, director de Coyuntura de FUNCAS, y Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, las principales causas del paro y las posibles soluciones dentro de este complejo contexto.

El paro en España

La hostelería, la construcción e industria son las principales áreas donde los puestos de trabajo se han reducido considerablemente. La desaceleración comenzó en mayo y en junio se ha visto un empeoramiento de la situación. Según los datos publicados por la Seguridad Social, se han perdido alrededor de unos 20.200 afiliados durante el último mes. El junio con los datos de afiliación más bajos desde el 2015, una cifra desfavorecedora que evitará los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social.

Esta estadística está alterada por la reforma laboral, ya que a los trabajadores con un contrato fijo discontinuo no se les considera parados cuando no están activos, pero tampoco salen del paro cuando empieza la temporada alta. Y de hecho, cobran una prestación a un salario.