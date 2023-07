Ángel Expósito confiesa qué hubiera pasado si hubiese recibido 20.000 euros a los 18 años: "Mi padre..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, confesaba este martes en el programa que hubiera pasado si hubiese recibido los 20.000 euros que propone repartir Sumar entre los jóvenes que cumplan 18 años y a entregar cuando tengan 23. “20.000 euros, te lo juro. Pasado a pesetas (sé que somos unos viejunos), ¿tú te imaginas que cuando cumplimos 18 años allá por el pleistoceno medio, nos hubieran soltado 3.300.000 pesetas?”, preguntaba el comunicador de COPE.

Y es que ha sido el tema principal de la sección 'He visto luz', que protagoniza el director del programa junto a Jon Uriarte. “Pues eso es lo que promete Yolanda Díaz a quien cumpla 18 años... Por cumplir 18 años. A nosotros, ¿qué nos daban? ¿Cómo hemos podido salir moderadamente buenas personas? Pues para ello tengo a Jon Uriarte que no ha visto 3 millones de pesetas ni 20.000 euros juntos en su vida. ¿Por qué? Porque se los bebe”, bromeaba el periodista a la hora de dar paso a su compañero.





¿Qué hubiera hecho Expósito con 20.000 euros?



“Creí que ibas a decir que porque nunca había tenido 18 años”, le recogía la broma el colaborador de La Linterna. Así, Ángel Expósito se lanzaba a especular qué habría pasado en su casa si hubiese recibido 20.000 euros al cumplir la mayoría de edad. “Yo, me estoy retrotrayendo a mis 18 años. Estoy terminando el instituto, con lo del baile, con tal... Le digo a mi padre que me han soltado 3 millones de pelas y, primero, no se lo cree, pero si se lo acaba creyendo porque se los enseño...” Escucha la reflexión completa del director del programa en el audio a continuación.

Por su parte, Uriarte ironizaba sobre la propuesta de la líder de Sumar: “No es que estemos ante unas elecciones no, eh, es porque le preocupa los jóvenes, y 18 años no los cumples todos los días, ¿verdad Yolanda?” Por su parte, Expósito cuestionaba la medida: “¿Habrá alguien que se lo crea tío? Vamos a ver, en nuestros 18 el más afortunado recibía pasta para el carnet de conducir, y digo el más afortunado porque generalmente te lo ganabas currando en verano”.

¿Qué hubieran hecho los jóvenes con el dinero?



“Ni de coñ..., y si recibías pasta te pagaban el carnet si acaso, pero, ¿que te dieran la pasta? Nunca, primero porque no la tenían, y segundo por si no te la gastabas en eso”, criticaba el director de La Linterna, que daba un ejemplo de lo que podrían haber comprado los jóvenes con ese dinero: “Ojo, que con ese dinero en nuestros tiempos te podías comprar tres coches, el Ibiza Disco costaba 950.000 pesetas”.









“Tú imagínate alguien que nos esté escuchando y acabe de cumplir 18 (aunque también se lo dan hasta los que tengan 23)... Habría que priorizar al que haya intentado trabajar en muchos sitios”, proponían los comunicadores de COPE, que recordaban de dónde habían sacado su primera paga cuando eran jóvenes: “La primera pasta que saqué en plan propinas fue repartiendo lavadoras con mi amigo Pepito Azaña, que su abuela tenía una tienda de electrodomésticos”. “A alguno como el Luisma de Aída le pueden caer los 20.000 euros, tú imagínate”, concluyen.