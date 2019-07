El partido irlandés Sinn Féin se lleva un 'zas' por acusar a la Eurocámara de violar la democracia

Este viernes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un ¡ZAS, en toda la boca! al eurodiputado irlandés, Matt Carthy.

Ojo, no confundir con McCarthy. El irlandés tiene 41 años y lleva desde los 21 viviendo de la política. Eso es que está muy comprometido con las causas. Sobre todo, con una: es del Sinn Fein, que es donde lleva militando… iba a decir que desde que tiene uso de razón … pero no.

Ya saben que Puigdemont siempre ha sido muy valiente y coherente. No se fugó por miedo sino para internacionalizar el conflicto; no encabezó las listas al Parlamento europeo para protegerse y seguir viviendo por la cara, sino para defender los derechos de la República proclamada pero no implementada de Cataluña; y ayer no puso un pie en Estrasburgo, pero no fue por miedo, sino para no quitar protagonismo a los vecinos de la República que se fueron de peregrinación para tocarle.

Así que, como no pudo montar el numerito en Estrasburgo hizo dos cosas: se hizo una foto con un autobús y se buscó un aliado. A uno del Sinn Féin, que es un partido que apunta muy bien las causas que defiende… y va a muerte con ellas. Y que, como sabrán, tiene una trayectoria ética intachable.

A ver, Matt. Que igual no te lo han contado bien o no has tenido tiempo para leer un poco. El presidente del Parlamento no ha negado la entrada a ningún eurodiputado, que se sepa. Dices que a tres representantes de los catalanes se les ha negado el acceso. You are lying. O sea, que eres un poquito trapacero. No consta en ningún sitio que se haya negado el acceso a tres representantes; al menos, a los legales. Porque los ilegales, no lo son. Esta ha sido fácil. Dices que la Cámara debe estar del lado de los demócratas. Igual militando en el Sinn Féin es más difícil de entender; pero lo primero que exige una democracia es el cumplimiento de la ley.

Y acabas soltando que la Cámara debe estar del lado de los derechos humanos. A ver, que igual con lo de las negociaciones y tal se te ha pasado leer la prensa, pero habla con el que te lleva la comunicación. El tribunal Europeo de Justicia ha sentenciado que Puigdemont y Comin no han sido declarados electos.

Así que, por asegurar que la Eurocámara viola la democracia y los derechos humanos al no haber dejado que Puigdemont y Comin jueguen a ser diputados, el eurodiputado irlandés del Sinn Féin, Matt Carthy, ¡ se llevan un....zas !